У трейлері фільму «Білосніжка» Ґаль Ґадот дебютує в ролі злої королеви

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Disney представила трейлер нової екранізації казки «Білосніжка». Дівчину, яка жила з сімома гномами, зіграє Рейчел Зеглер, а головну лиходійку — Ґаль Ґадот.

Обидві головні акторки були присутні на D23 та виступили з промовами.

«Це була честь усього життя. Я думаю, що для будь-якої маленької дівчинки одягнути сукню принцеси Діснея та побути нею хоча б день, не кажучи вже про шість місяців… це просто неймовірний досвід, і я не можу дочекатися, щоб поділитися ним з усіма вами», — сказала Зеглер. «Було дуже весело зробити щось, що абсолютно відрізняється від усього, що я робила раніше. Вона спокуслива, вона зла, вона чарівна. Ми повинні були співати всі ці різні пісні. Це було неймовірно», — розповіла Ґадот.

«Білосніжка» режисера Марка Вебба є переосмисленням переосмислення оригінального анімаційного фільму 1937 року. В центрі оригіналу — молода Білосніжка, яка втекла із замку після того, як її мачуха, Зла Королева, через заздрість до її краси наказала Мисливцеві вбити її. Цього не сталося — Білосніжка втікла до хатинки сімох гномів.

У рімейку Ансу Кабіа грає Мисливця, Ендрю Бернап — нового персонажа, Джонатана. Поряд з піснями з оригінального мультфільму звучатимуть нов,і від Бенджа Пасека і Джастіна Пола.

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Рейчел Зеглер розповіли, що Білосніжку Зеглер не врятує принц:

«Білосніжка не буде мріяти про справжнє кохання. Вона мріє стати лідеркою, якою вона може бути, про яку її покійний батько казав, що вона могла б стати, якби була безстрашною, справедливою, сміливою та вірною. Тож це справді неймовірна історія, у якій молоді люди можуть побачити себе», — поділилася інсайдом Зеглер.

В українських кінотеатрах «Білосніжка» з’явиться 20 березня 2025 року.

Джерела: Variety, Kinomania

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