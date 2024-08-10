У новому трейлері «Ваяна 2» дівчина-мореплавиця бореться з кокосовими монстрами та невідомим ворогом

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Другий трейлер анімаційної стрічки «Ваяна 2» розповідає про морські дослідження Ваяни та про те, як вони з Мауї вступили в бій з ворогами.

Дія відбувається через три роки після подій оригінального фільму, номінованому на «Оскар» 2016 року. Ваяна та її команда шукають загублений острів Мотуфету, який колись з’єднував океан, а тепер захований Богом штормів. Вона шукає на сусідніх островах докази існування інших людей і стикається з новим, невідомим ворогом, оповитим фіолетовим світлом і оточеним кажанами. Кокосове плем’я Какамора стріляє у Ваяну дротиками. Також в трейлері можна побачити Сімею, її трирічну сестру.

«Епічний анімаційний мюзикл «Ваяна 2» від студії Walt Disney повертає на екрани улюблених героїв. Ваяна та Мауї знову відправляються у захопливу подорож разом з командою не зовсім звичайних моряків. Пригода починається з несподіваного поклику від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії. У давно забутих і небезпечних водах на неї чекають надзвичайні пригоди!»

Дуейн Джонсон, голос Мауї, татуйованого напівбога, піднявся на сцену Disney D23 під овації, щоб представити «найзахопливішу пригоду Ваяни та Мауї на сьогодні». Джонсон наголосив на ідеї «вірити, що є більше, і мати сміливість йти до більшого… Я знаю, що це означає для мене, людини полінезійської культури, я наполовину чорний і наполовину самоанець, і я знаю, що це означає також для Аюлії [Кравалью, голосу Ваяни]».

Презентація «Ваяна 2» почалася з пісні у виконанні Кравалью «We’re Back», нового оригінального треку для стрічки. На сцені до неї приєдналися танцюристи та барабанники з Nonosina Polynesia під керівництвом Тіани Ліуфау, яка створила анімаційну хореографію для обох частин «Ваяни». Музикою у новому фільмі займалися лауреати премії «Ґреммі» Ебігейл Барлоу та Емілі Беар, а також тихоокеанська легенда Опеатія Фоаі та композитор Марк Манчіна.

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Фільм «Ваяна 2» зняли режисери Девід Деррік-молодший, Джейсон Хенд і Дана Леду Міллер. У ньому брали участь автори озвучення Темуера Моррісон у ролі Туї, Ніколь Шерзінгер у ролі його Сіни, Роуз Матафео у ролі Лото, Девід Фейн у ролі Келе, Хуалалай Чунг у ролі Моні та Алан Тудік у ролі Хейхея.

Перша «Ваяна» принесла Disney понад $680 млн у прокаті. На стрімінгу Disney+ він отримав 1 млрд годин трансляції минулого року. Фільм мав дві номінації на «Оскар», за найкращий мультфільм та оригінальну пісню How Far I’ll Go». «Ваяна 2» з’явиться в українських кінотеатрах 28 листопада.

Джерела: Variety, Kinomania

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