У Японії пропонують оснащувати безпілотні авто штучними роботизованими очима, схожими на людські

Переходячи дорогу, пішоходи прагнуть встановити зоровий контакт із водієм, щоб отримати підтвердження, що вони побачені. А якщо це безпілотні автомобілі? Розробники пропонують встановити на машини штучні очі.

Вчені Токійського університету провели своє дослідження, обладнавши гольфкар штучними роботизованими очима, схожими на людські. У салон посадили водія, прихованого за дзеркальною плівкою на лобовому склі, через що створювалося відчуття, що в машині немає людини, яка нею керує.

Під час експерименту було знято чотири відеоролики, в яких камера зафіксувала моменти наближення гольфкара до пішохідного переходу. У першому відео машина зупинялася, дивлячись на пішохода, у другому — ігнорувала поглядом людину і проїжджала без зупинки. Ще у двох роликах гольфкар робив ті ж дії, але на ньому вже не було роботизованих очей.

Для дослідження також обрали 18 повнолітніх добровольців – 9 чоловіків та 9 жінок. Вони переглянули раніше зняті відео, в яких за допомогою гарнітури віртуальної реальності побачили навколишній світ з точки зору пішоходів. Ролики демонструвалися кілька разів у випадковому порядку, а піддослідні мали протягом 3 секунд вирішити – чи безпечно переходити дорогу в кожній із ситуацій.

Дослідження показало, що чоловіки частіше переходили дорогу, коли це було небезпечно (тобто коли гольфкар не виглядав так, ніби збирається зупинитися), тоді як жінки частіше не переходили дорогу, коли це було безпечно (тобто, коли машина зупинилася). При цьому обидві помилки відбувалися рідше, коли машина була з очима: чоловіки повідомляли, що ситуація здавалася ризикованішою, коли очі дивилися в інший бік, тоді як жінки повідомляли, що відчували себе в більшій безпеці, коли очі дивилися на них.

Дослідники кажуть, що результати будуть іншими, якщо провести великий експеримент – з використанням більшої кількості сценаріїв та учасників. Однак вони, як і раніше, вважають, що «штучний погляд», впроваджений у безпілотні автомобілі – це чудова ідея.

«Якщо роботизовані очі на безпілотних автомобілях справді можуть сприяти безпеці та скороченню дорожньо-транспортних пригод, нам слід серйозно розглянути можливість їхнього впровадження. У майбутньому ми хотіли б розробити автоматичне управління роботизованими очима, підключеними до ШІ для самостійного водіння, яке зможе пристосовуватися до різних ситуацій», – розповів один із авторів дослідження, професор Такео Ігараші.

Доповідь про дослідження була представлена ​​на 14-й Міжнародній конференції з автомобільних інтерфейсів користувача та інтерактивних автомобільних додатків. Однак це не перша спроба убезпечити рух на безпілотній машині — у 2018 році Jaguar Land Rover провели тестування, яке довело, що пішоходи відчували себе безпечніше, перетинаючи дорогу перед спеціальними автоматизованими “модулями” з очима, які «стежили» за ними.

Джерело: Newatlas