Зранку Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні — під прицілом були енергооб’єкти у Києві, Луцьку, Житомирі, Дніпрі та інших містах. Наслідки наразі уточнюються, однак в Міненерго вже заявили про складну для енергетики ситуацію.

«Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією», — повідомив голова Міненерго Герман Галущенко.

На цей час відомо, що пошкоджено обʼєкт інфраструктури та житловий будинок у Луцьку, обстріляно промисловий об’єкт на Полтавщині, у Львові та області перебої з електропостачанням, а у Києві та Житомирі через знеструмлення відсутнє водопостачання у деяких районах (також в столиці повернули в роботу Пункти незламності). Відомо про загиблих у Луцьку, на Дніпропетровщині та Запоріжжі, є постраждалі в інших регіонах.

«15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким», — повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

В Україні нині запроваджено екстрені відключення електроенергії. «Укрзалізниця» вивела резервні теплотяги, щоб усі поїзди далекого сполучення продовжили рух; є затримки з рухом приміських електропоїздів.

Оперативне командування польської армії тим часом звітувало, що Польща підняла авіацію у небо через масований російський удар по Україні.