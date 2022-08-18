UAnimals випустили соціальну рекламу — у ній знявся Саурон з «Володара перснів» та орки, які просять їх не ображати, називаючи так росіян

Українська зоозахисна організація з порятунку та захисту безпритульних тварин UAnimals випустила соціальний ролик за участю виконавця ролі Саурона у трилогії «Володар перснів» Сала Бейкер. В короткому відео актор зазначив, що був шокований абсолютним злом, з яким зіткнулися українці. Також він звертається зі словами підтримки до українців.

Разом з тим орки у відео просять не називати росіян орками, бо таке порівняння ображає їх народ. Зазначається, що справжні орки, на відміну від росіян, не вдаються до варварських методів ведення війни. Орки не будуть цілити в жінок та дітей, а також вчиняти інші недостойні дії, які є звичними для росіян.

«Ми воїни, а не якийсь непотріб», – каже справжній орк в ролику.

Сала Бейкер закликає підтримати проєкт UAnimals, який рятує тварин від війни. А орки з подивом та огидою констатують, що росіяни обстрілюють зоопарки та вбивають беззахисних тварин. Росіяни не орки, вони значно гірші – просто виродки та нелюди.