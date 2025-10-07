Ubisoft представила безплатне DLC Assassin’s Creed Mirage — Басім в Саудівській Аравії за їхній кошт

Новини Ігри 07.10.2025 comment views icon

Ubisoft оголосила безплатне DLC для Assassin’s Creed Mirage під назвою Valley of Memory (Долина пам’яті), яке вийде 18 листопада. Воно додасть 6+ годин нового контенту та “забуту” арабську долину — і це не просто так.

Доповнення перенесе гравців у місто Аль-Ула — стародавню долину на території сучасної Саудівської Аравії, що входить до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Цей вибір локації не випадковий: проєкт фінансується державним фондом Public Investment Fund Саудівської Аравії, який активно інвестує в культурну експансію регіону через медіа та ігрову індустрію.

Події DLC розгортаються всередині самої Mirage та продовжують історію Басіма. Назва доповнення прямо натякає на сюжет — цього разу він вирушає на пошуки свого давно зниклого батька Ісхака, про якого чує, що той може бути живим у дивовижній долині Аль-Ула. В основній грі його згадують багато разів, одного разу навіть в контексті Вальгалли. Гравцю відомо, що батько покинув 7-річного Басіма. Тепер Басім чує, що Іс’хак, можливо, все ще живий.

У “Долині пам’яті” Басім не тільки вирушає на пошуки батька, а заодно отримує оновлений паркур — більш ручний, як у старих частинах серії на PS3. Доповнення обіцяє понад шість годин нового контенту, включно з дослідженням Аль-Ули. Останнє стало для команди справжнім викликом. Художній керівник Флоріан Саломез каже, що найважче відтворити місто таким, яким воно могло бути в 9 столітті — з ринками, оазисами, некрополями і духом давно зниклої цивілізації.

Оцінити деякі геймлейні елементи можна в майже 30-хвилинній демонстрації геймплею

Доповнення Assassin’s Creed Mirage відкриє новий регіон з п’ятьма районами, знайомими типами місій і свіжими завданнями. Зокрема і прості на кшталт пошуку викрадених речей до збору нотаток про історію Аль-Ули. З’явиться режим випробувань у стилі “повної синхронізації”, що дозволить перепроходити місії з додатковими умовами та відкривати бонуси. Серед геймплейних покращень — нові властивості інструментів: димові бомби тепер можуть розчиняти тіла, а дротики — пробивати броню.

Стосовно розробки варто вказати, що Ubisoft запевняє, що мала “повну творчу свободу” під час роботи над DLC. Але навколо доповнення вже виникли суперечності. Після новин про участь Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії — того самого, що щойно вклав $55 млрд у приватизацію EA — з’явилися питання про вплив фінансування на контент. Компанія відмовляється коментувати деталі партнерства. Студія тільки каже, що давно хотіла дослідити Аль-Улу — місце, яке “завжди вражало” і навіть розглядалося як основна локація замість Багдада. Проте фінансування доповнення коштом шейхів і той факт, що воно стане безплатним натякає на зворотне.

Джерело: IGN / Games Radar

