Новини Ігри 25.08.2025 comment views icon

Басім в Саудівській Аравії: Ubisoft анонсувала безплатне DLC для Assassin's Creed Mirage і показала концепт-арти

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Басім в Саудівській Аравії: Ubisoft анонсувала безплатне DLC для Assassin's Creed Mirage і показала концепт-арти
Assassin's Creed Mirage / Ubisoft

Несподівано Assassin’s Creed Mirage отримає DLC після двох років з моменту релізу. Ubisoft підтвердила, що Басім перенесеться в стародавнє арабське місто-оазис.

Безплатне доповнення з новою історією та локацією з’явиться наприкінці 2025 року. Оригінальна гра вийшла у 2023 році та була першою, яка не отримала сюжетного розширення. Хоча її сприйняли неоднозначно, частина гравців високо оцінила повернення до більш компактної мапи та менш громіздкого ігрового процесу порівняно з Assassin’s Creed після Syndicate.

Тепер Ubisoft вирішила розширити гру безплатним контентом. За словами студії, DLC додасть нову сюжетну главу та низку місій, дія яких відбуватиметься в 9 столітті в Аль-Улі — стародавньому арабському місті-оазисі. Разом з анонсом розробники показали концепт-арт, де Басім наближається до Аль-Ули на тлі заходу сонця.

Басім в Саудівській Аравії: Ubisoft анонсувала безплатне DLC для Assassin's Creed Mirage і показала концепт-арти
Концерт арт для DLC Assassin’s Creed Mirage / Ubisoft

Розробники запевняють, що покращать ігровий процес, який торкається й базової гри. Конкретні зміни поки що не розкривають, але контент обіцяють випустити до кінця 2025 року.

На тлі майбутнього DLC примітною є угода між Ubisoft і Savvy Games Group — дочірньою компанією Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. Тоді йшлося саме про додатковий сюжетний контент для Mirage. Хоча офіційно це не підтверджено, сеттинг у вигляді Аль-Ули 9 століття добре збігається з таким сценарієм, адже місто розташоване на території сучасної Саудівської Аравії.

Поки невідомо, де саме вийде DLC. У попередніх випадках великі ігри отримували доповнення тільки для новіших платформ — як-от Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 чи Burning Shores для Horizon Forbidden West. Але Assassin’s Creed Mirage залишається останньою частиною серії, яка не оминула PS4 та Xbox One. Тож невідомо, чи отримає нове доповнення підтримку старого покоління.

Джерело: Game Rant

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Старі" геймери витрачають більше грошей на відеоігри, аніж молодь — звіт Circana
Не кумівство, а «сімейна спадкоємність»: бос Ubisoft призначив свого сина керувати спільною компанією із Tencent
Дослідження: відеоігри знижують стрес — навіть ті, що мають сцени з насиллям
Сюжет GTA 6 триватиме 75 годин і завершиться за межами США, — інсайдер
Розробники The Alters «спалилися», що використовують ШІ — у грі знайшли відповіді чатбота
GSC назвала дату релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, передзамовлення відкрито — від 1799 грн
Перші реакції на Silent Hill f після 5 годин гри — гідні графіка і сюжет, але "дивна" бойова система
Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»
Microsoft звільнила 9 000 працівників — майже 50% у студіях Xbox
Assassin's Creed Shadows отримала патч 1.0.7 — золоті катани, New Game+ та прокачка до 80 рівня
Актор Майкла з GTA 5 розповів про найбільш ненависну місію в грі: «В мене спітніла дупа за ті 8 годин»
Bethesda розробляє одразу кілька нових ігор Fallout — одна з них «та сама»
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Steam безплатно віддає кооператив з 92% схвальних відгуків
У мережу «злили» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями
Персонажі Death Stranding 2 курять і грають на гітарі не просто так — Кодзіма пояснив поведінку Кліффа і Фрайл
Витік тестової версії Subnautica 2 натякає на жахливого Левіафана, VR та модифікацію генів
Актор Clair Obscur: Expedition 33 хоче придбати консоль — аби зрозуміти, кого озвучив
«Потрібно ще трохи часу в духовці»: CD Projekt RED відклала патч 2.3 для Cyberpunk 2077
Бос Baldur's Gate 3 написав дату релізу гри на пляшці у барі ще 5 років тому — але йому не повірили
PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати