Басім в Саудівській Аравії: Ubisoft анонсувала безплатне DLC для Assassin's Creed Mirage і показала концепт-арти

Несподівано Assassin’s Creed Mirage отримає DLC після двох років з моменту релізу. Ubisoft підтвердила, що Басім перенесеться в стародавнє арабське місто-оазис.

Безплатне доповнення з новою історією та локацією з’явиться наприкінці 2025 року. Оригінальна гра вийшла у 2023 році та була першою, яка не отримала сюжетного розширення. Хоча її сприйняли неоднозначно, частина гравців високо оцінила повернення до більш компактної мапи та менш громіздкого ігрового процесу порівняно з Assassin’s Creed після Syndicate.

Тепер Ubisoft вирішила розширити гру безплатним контентом. За словами студії, DLC додасть нову сюжетну главу та низку місій, дія яких відбуватиметься в 9 столітті в Аль-Улі — стародавньому арабському місті-оазисі. Разом з анонсом розробники показали концепт-арт, де Басім наближається до Аль-Ули на тлі заходу сонця.

Розробники запевняють, що покращать ігровий процес, який торкається й базової гри. Конкретні зміни поки що не розкривають, але контент обіцяють випустити до кінця 2025 року.

На тлі майбутнього DLC примітною є угода між Ubisoft і Savvy Games Group — дочірньою компанією Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. Тоді йшлося саме про додатковий сюжетний контент для Mirage. Хоча офіційно це не підтверджено, сеттинг у вигляді Аль-Ули 9 століття добре збігається з таким сценарієм, адже місто розташоване на території сучасної Саудівської Аравії.

Поки невідомо, де саме вийде DLC. У попередніх випадках великі ігри отримували доповнення тільки для новіших платформ — як-от Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 чи Burning Shores для Horizon Forbidden West. Але Assassin’s Creed Mirage залишається останньою частиною серії, яка не оминула PS4 та Xbox One. Тож невідомо, чи отримає нове доповнення підтримку старого покоління.

