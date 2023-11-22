Новини IT-бізнес 22.11.2023 о 08:00 comment views icon

Ubisoft теж призупиняє рекламу на X Twitter

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Ubisoft теж призупиняє рекламу на X Twitter

Ubisoft приєднується до Apple, Disney та інших компаній у призупиненні реклами на X Twitter, повідомив Axios представник компанії. Призупинення відбувається у зв’язку з антисемітськими висловлюваннями у соціальній мережі та схвальними твітами про них самого Маска – компанії не бажають, щоб їхню рекламу бачили поруч з цим.

Скандал у X Twitter набув великого масштабу та загрожує доходам компанії. Від реклами відмовилися IBM, Apple, Disney та багато великих компаній, які складали основну долю рекламних доходів платформи. Власник мережі Ілон Маск почав виправдовуватися, а Лінду Яккаріно маркетологи та спільнота закликали піти у відставку (куди вона не збирається).

«У нас була кампанія. Ми призупинили рекламу на X», — повідомив представник Ubisoft.

Ubisoft теж призупиняє рекламу на X Twitter

В понеділок Ubisoft запустила у X Twitter рекламу для Assassin’s Creed Nexus VR, випущеної минулого тижня, яка з’явилася в стрічках користувачів X. Але у середу рекламну активність було скасовано. Відеореклама була відтворена 10 млн разів, перш ніж її призупинили.

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