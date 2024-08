Ubisoft влаштувала ютуберам VIP-тур у Діснейленд заради позитивних відгуків про Star Wars Outlaws

Схоже, Ubisoft знайшла новий спосіб використання Сили… Сили маркетингу.

Ubisoft вдалася до нестандартного маркетингового ходу для просування своєї нової гри Star Wars Outlaws. Компанія запросила відомих ютуберів і стримерів на VIP-тур до Діснейленду після першого дня ігрової сесії та інтерв’ю. Цей крок викликав занепокоєння серед фанатів щодо об’єктивності подальших оглядів гри.

Європейські блогери підтвердили, що крім відвідування Діснейленду, їх також запросили на прогулянку на човні. Така щедрість видавця значно перевищила звичайний формат прев’ю-заходів, які зазвичай обмежуються ігровою сесією та спілкуванням із розробниками.

Built an epic lightsaber at Galaxy’s Edge yesterday with fellow #StarWarsOutlaws content creators and explored the park. It was an absolute blast! 😎 pic.twitter.com/4P8aI8MKiP

— The HQ (@theStarWarsHQ) July 12, 2024