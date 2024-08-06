Ubisoft влаштувала ютуберам VIP-тур у Діснейленд заради позитивних відгуків про Star Wars Outlaws

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Ubisoft вдалася до нестандартного маркетингового ходу для просування своєї нової гри Star Wars Outlaws. Компанія запросила відомих ютуберів і стримерів на VIP-тур до Діснейленду після першого дня ігрової сесії та інтерв’ю. Цей крок викликав занепокоєння серед фанатів щодо об’єктивності подальших оглядів гри.

Європейські блогери підтвердили, що крім відвідування Діснейленду, їх також запросили на прогулянку на човні. Така щедрість видавця значно перевищила звичайний формат прев’ю-заходів, які зазвичай обмежуються ігровою сесією та спілкуванням із розробниками.

Built an epic lightsaber at Galaxy’s Edge yesterday with fellow #StarWarsOutlaws content creators and explored the park. It was an absolute blast! 😎 pic.twitter.com/4P8aI8MKiP — The HQ (@theStarWarsHQ) July 12, 2024

Вартість VIP-туру в Діснейленд коливається від $450 до $900 за годину. Ubisoft раніше заявляла, що маркетинговий бюджет Star Wars Outlaws є найбільшим серед усіх її ігор.

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Попередні відгуки про Star Wars Outlaws були досить негативними. Гравці критикували систему монетизації та моделі персонажів. Однак після VIP-туру блогери почали публікувати значно позитивніші враження, що й викликало підозри в упередженості.

Деякі контент-мейкери заперечують, що отримували гроші за свої огляди. Проте користувачі мережі висловлюють сумніви щодо неупередженості таких оглядів після розкішної поїздки.

Попри суперечки, студія-розробник Massive Entertainment залишається оптимістичною щодо свого проєкту. Вона сподівається, що Star Wars Outlaws встановить нову планку якості для ігор за всесвітом «Зоряних війн».

Нагадаємо, Star Wars Outlaws вийде вже 30 серпня на консолях Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna та ПК в Ubisoft Connect.

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Джерело: Tech4gamers

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