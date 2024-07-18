Нове геймплейне відео Star Wars Outlaws захейтили за нудний сюжет та застарілі ефекти

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Сайт IGN поділився відео десяти хвилин ігрового процесу Star Wars Outlaws. У ньому є катсцени, битви, квести та інші елементи геймплею.

Події, як і у більш ранніх відео, відбуваються на пустельній планеті Татуїн, відомій з класичної трилогії фільмів «Зоряні війни». Під час квесту героїня гри Кей, віддаючи данину класиці, потрапляє до ями сарлака.

Star Wars Outlaws хронологічно відбувається між подіями фільмів «Імперія завдає удару у відповідь» та «Повернення джедая». Планети у грі будуть різні — не тільки Татуїн, але й інші культові та зовсім невідомі місця.

Кей Весс, авантюристка та контрабандистка, розвивається, шукає свободи та коштів почати нове життя. Поряд з Весс гравці знайдуть її компаньйона Нікс. Гравці будуть битися, красти та прокладати свій шлях через злочинні синдикати Галактики. Гра підтримує Ray Tracing та DLSS 3.5 Ray Reconstruction. Ubisoft та NVIDIA поки що не поділилися більш детальною інформацією про ці ефекти.

Втім, багато глядачів ролика погано сприйняли його, та залишили ділянки. Вони нарікають на нереалістичну поведінку ворогів — ті не помічають криків, пострілів та вибухів. Квест з сарлаком замість цікавої пригоди виявився звичайним блуканням печерою. Також відзначили очевидно не найкращий стан гри, фрізи, застарілі сцени, ефекти вибухів тощо. Декому світ гри здається порожнім та одноманітним, також кажуть, що з багатьох невідомих світів Галактики глядачі вкотре бачать лише пустельний Татуїн.

Онлайн-курс "AWS для початківців" від robot_dreams. Навчіться працювати з cloud-native системами та побудуйте власний застосунок для зберігання даних у системі AWS.Досвід і фідбек від Fullstack Developer in Amazon. Детальніше про курс

«Графіка — це ще не все, але ці вибухи та анімація справді погані для гри AAA у 2024 році».

«Усі говорять про анімацію, але як щодо того, наскільки м’якими та нецікавими були місія і діалог?».

«Їдьте на байку пустелею, знайдіть печеру, щоб пограбувати каміння, влаштуйте перестрілку з найгіршим і найповільнішим геймплеєм, який я коли-небудь бачив, у грі від третьої особи з анімацією прямо з 2010 року. Подивіться ролик про якусь нудну бездушну історію з деякими нудними бездушними персонажами. Знову катайтеся на байку пустелею, знову влаштуйте нудний бій, де ваша єдина різноманітність стилю гри полягає в тому, за якою коробкою ви збираєтеся сховатися. Ще один шедевр від ubislop».

Онлайн-курс "AWS для початківців" від robot_dreams. Навчіться працювати з cloud-native системами та побудуйте власний застосунок для зберігання даних у системі AWS.Досвід і фідбек від Fullstack Developer in Amazon. Детальніше про курс

Джерела: YouTube, DSOG

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.