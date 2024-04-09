Гра Star Wars Outlaws вийде 30 серпня і коштуватиме від ₴2299 — сюжетний трейлер

Ubisoft разом з Lucasfilm Games оголосили дату запуску Star Wars Outlaws — першої гри про Зоряні війни з відкритим світом. Доступний офіційний трейлер, а також нові подробиці.

Star Wars Outlaws вийде 30 серпня на консолях Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna та ПК у Ubisoft Connect з рекомендованою роздрібною ціною $69,99 за базову гру.

Передплатники на Ubisoft+, а також власники редакцій Gold Edition або Ultimate Edition отримають триденний ранній доступ. Ті, хто зробить попереднє замовлення до 30 серпня, отримають Bonus Pack Kessel Runner, який включає скіни для спідера Кей та її корабля, «Першовідкривач» («Trailblazer»).

Ubisoft подробиці сюжетної лінії Star Wars Outlaws, в центрі якої — «хитра негідниця» Кей Весс і її компаньйон Нікс, які шукають можливості у житті.

«У цю епоху правління Імперії відвертає увагу на повстання, яке не припиняється, і це веде до золотого віку злочинного світу. Витівки Кей, як досвідченого злодія, привертають увагу Сліро, лідера нового злочинного синдикату Зерек Беш. Після того, як Сліро оголошує винагороду за голову Кей, останній пропонують єдиний шанс на свободу – здійснити одне з найбільших пограбувань усіх часів. Кей та Нікс повинні орієнтуватися у галактичному підпіллі, зміцнюючи свою репутацію серед легендарних злочинних організацій: синдикату Пайка, картелю Хаттів, клану Ашіга та Багряного світанку, щоб отримати підтримку, необхідну для завершення місії».

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Кей та Нікс подорожуватимуть галактикою, щоб отримати необхідні ресурси та команду для фінального пограбування. Вони подорожуватимуть різними локаціями, як знаковими, так і новими: Канто-Байт, Кіджімі, Татуїн, Аківа та савана Тошара. По дорозі Кей досліджуватиме гамірні міста, летітиме розлогими ландшафтами на своєму спідері та пілотуватиме корабель у нетрях космосу. Коли щось піде не так, «Першовідкривач» також допоможе їм переслідувати, ухилятися та атакувати, щоб отримати перевагу у повітряних боях з Імперією та іншими ворогами.

В Україні ж ціни такі (PlayStation Store):

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Джерело: Variety