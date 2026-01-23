Ubisoft втратила 34% вартості за день і 95% за 8 років на тлі "реорганізації"

За даними CNBC, акції Ubisoft обвалилися на 34%. Як зазначає журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр, після цього падіння ринкова капіталізація компанії становить близько €500 млн. У 2018 році вона наближалася до €10 млрд, що означає втрату близько 95% вартості лише за вісім років.

Нагадаємо: позавчора Ubisoft оголосила про “масштабне перезавантаження”, в межах якого компанія скасувала 6 ігор, зокрема ремейк Prince of Persia: The Sands of Time та відклала 7 неанонсованих проєктів — серед них і ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag. Йдеться не лише про зміну портфеля, а про трансформацію, яка назавжди змінить спосіб роботи французької компанії, так званий “великий перезапуск”. Також Ubisoft повністю перебудовує свою операційну модель. Не дивно, що ринок відреагував негативно.

Following yesterday's stock plunge, Ubisoft's market cap is now around half a billion euros. In 2018 it was around 10 billion euros. In eight years, the company has lost around 95% of its value — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-01-22T15:05:34.102Z

В інтерв’ю GamesIndustry.Biz фінансовий директор Фредерік Дюге не став коментувати очікування щодо курсу акцій, однак наголосив, що вирішальним є те, як компанія реалізує свої подальші кроки в межах “масштабного перезавантаження”.

“Що я можу повторити — ми хочемо зосередитися на виконанні. Це масштабне перезавантаження, і ми хочемо переконатися, що всі ухвалені рішення дозволять Creative Houses досягти успіху у своїй конкретній ролі. Ми прагнемо, щоб вони були найкращими у світі в кожному сегменті, в якому ми працюємо”, — заявив Дюге.

Якби не Tencent, яка протягом останніх років послідовно посилювала свою роль в Ubisoft, закріпивши статус ключового партнера після створення студії Vantage Studios торік, генеральний директор і співзасновник Ів Гіймо разом з іншими членами родини-засновників, імовірно, вже були б усунуті від управління компанією, заснованою наприкінці 1980-х.

“Ми також увійдемо до кількох нових сегментів. Ми вже згадували, що в розробці залишаються чотири нові IP. Але ринок зараз надзвичайно вибірковий. Ми на правильному шляху до повернення ігор дуже високої якості, що було видно останнім часом, однак цього недостатньо — потрібно рухатися далі. Ми переконані, що за правильного виконання віддача від інвестицій може бути винятковою. Але для цього потрібно входити до топ-2 у кожному сегменті”, — додав Дюге.

Також Ubisoft підтвердила деталі структури Creative Houses, анонсованої торік, однак зробила це на тлі скасування шести ігор, перенесення ще семи проєктів і підтвердження закриття Ubisoft Stockholm. Скорочення триватимуть і надалі: генеральний директор Ів Гіймо попередив про можливі майбутні закриття студій у межах плану зменшення витрат на €200 млн протягом двох років.

Старша віцепрезидентка зі студійних операцій Марі-Софі де Вобер заявила, що організаційні зміни, впроваджені на цей момент, призвели до покращення якості ігор у 2025 році, однак на ринку, який став стабільно більш конкурентним, особливо в сегменті AAA-проєктів і шутерів, цього недостатньо — потрібно йти значно далі.

На момент написання матеріалу акції Ubisoft торгуються на рівні €4,37 — це найнижчий показник за понад десятиліття: нижче €5,00 вони не опускалися з 2011 року. З огляду на ці історичні мінімуми зрозуміло, чому ще у 2024 році акціонери закликали усунути родину Гіймо від керівництва компанією та чому в останні роки розглядалися різні варіанти, включно з можливим викупом.

Джерело: Wccftech.com