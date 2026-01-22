Великий “перезапуск” Ubisoft: скасовано 6 і відкладено 7 ігор, далі — звільнення

Скасована Prince of Persia: The Sands of Time Remake / Ubisoft

Ubisoft розпочала рік з масштабного “перезапуску” компанії і скасування шести ігор. Ще сім проєктів відклали “на потім” і запланували чимало оптимізацій. До прикладу, під ніж пішов рімейк Prince of Persia: Sands of Time, який вже одного разу перезапускали.

Під час фінансового звіту компанія повідомила, що їхня поточна модель введення бізнесу не працює. Вони бачать, що ринок став жорсткішим, ніж раніше, і їм треба переорієнтувати свої пріоритети та підвищити загальну ефективність.

Із шести скасованих проєктів студія офіційно називає лише Prince of Persia: Sands of Time Remake. Три інші них мали стати новими франшизами, ще одна мобільною грою. Решту деталей компанія залишає за кадром. Натомість каже, що тепер головний акцент буде на відкритих світах і сервісних іграх із тривалою підтримкою.

Так само студія не розкриває, які саме ігри перенесли. Відомо, що серед них є неанонсований проєкт, який мав вийти до 31 березня. Тепер його очікують не раніше наступного фінансового року, тобто після березня 2027-го. Журналісти припускають, що мовиться про рімейк Assassin’s Creed IV: Black Flag, навколо якого кілька місяців точилися чутки.

Паралельно Ubisoft закриває студію в Стокгольмі, яка працювала над Avatar: Frontiers of Pandora разом із Ubisoft Halifax. Скорочення також торкнулися офісів у Абу-Дабі (ОАЕ), студії RedLynx (Trials) та команди Massive (The Division), якій і так пропонували добровільно звільнитися. Всі інші співробітники повертаються до роботи в офісах п’ять днів на тиждень, з обмеженою кількістю днів на віддалену роботу.

“Ці зміни покликані посилити співпрацю, зокрема постійний обмін знаннями та колективну динаміку між командами. Співпраця наживо є ключовим чинником колективної ефективності, креативності та успіху на дедалі вибагливішому ринку AAA”, — каже старша віцепрезидентка з управління студіями Ubisoft Марі-Софі де Вобер.

Фінансовий директор Ubisoft Фредерік Дюге прямо пояснив, що компанія вирішила залишити лише ті проєкти, які мають реальні шанси на успіх, і відмовитися від усього іншого. Паралельно студія перебудовує внутрішню структуру. Тепер розробка буде поділена на п’ять “творчих домів”, які є фактично окремими бізнес-напрямками:

Перший вже працює над Assassin’s Creed, Far Cry та Rainbow Six.

Другий зосередиться на шутерах: The Division, Ghost Recon, Splinter Cell.

Третій відповідатиме за лайв-сервіси: For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones.

Четвертий працюватиме над сюжетними та фентезійними серіями: Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil.

П’ятий очолить напрямок сімейних та мобільних ігор: Just Dance, Uno, Hasbro, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible.

Наслідки вже видно у фінансових прогнозах. Ubisoft скасувала попередній річний прогноз і тепер очікує близько €1,5 млрд чистих надходжень, що на €330 млн менше за попередні плани. У компанії прямо зазначають: це наслідок перегляду лінійки проєктів та відмови від частини партнерств.

