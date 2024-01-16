Україна і Велика Британія запустили технологічний міст UK-Ukraine TechBridge — для обміну ІТ-досвідом

Українська та британська технологічні екосистеми отримали нову платформу для розвитку — UK-Ukraine TechBridge, яка «об’єднає потенціал української ІТ-індустрії та досвід британського технологічного сектору».

Платформа для обміну досвідом зосередиться на кількох ключових напрямках: розвиток торгівлі, залучення інвестицій та грантів, створення інновацій та освітніх програм в ІТ від світових компаній.

«Технологічний сектор України надавав вагому підтримку економіці країни протягом війни і є ключовою галуззю в забезпеченні економічної стійкості держави та її відновлення. Вибудовуючи партнерські відносини між британським та українським бізнесом і розвиваючи інновації, ми даємо поштовх розвитку торгівлі та допомагаємо закласти основи для довгострокового відновлення України», — каже міністерка промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані.

Запуск UK-Ukraine TechBridge відбувся в межах Меморандуму про співпрацю між технологічними екосистемами, який торік у листопаді підписали Міністерство цифрової трансформації України й Департамент бізнесу та торгівлі Уряду Великої Британії.

«Ми вже зарекомендували себе як одна з найстійкіших технологічних екосистем у світі. Тож готові експортувати й шерити цей досвід далі. Важлива частина цієї ініціативи — рескілінг- та апскілінг-програми для українських ІТ-спеціалістів. Про свій досвід та експертизу розкажуть представники топових світових компаній — Cisco, Salesforce, Oracle», — розповів віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров.

У 2025 році роботу UK-Ukraine TechBridge буде переглянуто для оцінки результатів та майбутнього розподілу ресурсів.