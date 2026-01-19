Українець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грн

Apple iPhone 15 / Depositphotos

Колишній CEO monobank-маркету Артем Шевченко провів власний експеримент, як насправді працює trade-in в Україні. Він здав два старих iPhone у різних магазинах і порівняв, скільки за них реально дають при купівлі нового смартфона.

Його метою було придбати iPhone 17 Pro Max Silver і подивитися, де trade-in справді вигідний, а де працює лише на словах. Результати власного дослідження він детально описав у Facebook-дописі. У підсумку Артем придбав новий смартфон, зекономивши 46 100 грн, що виявилось на 9 000 грн вигідніше, ніж якби він просто продав телефони на OLX. Але сума значно різнилася залежно від магазинів.

Історія почалась із невдалого досвіду. На Новий рік Артем намагався здати iPhone 15 по trade-in, щоб купити Samsung для своєї доньки. На сайті магазину телефон оцінили в 11 500 грн, але вже на місці компанія Breezy (партнер з trade-in) запропонувала лише 5 000 грн. Цей кейс він описав у соцмережах і тоді чоловік вирішив провести експеримент.

Шевченко для експерименту взяв iPhone 15 (128 ГБ) та iPhone 14 Pro (256 ГБ). Спершу він проаналізував, скільки грошей можна отримати на вторинному ринку, по типу платформ OLX: приблизно 18 000 грн за iPhone 15 і 19 000 грн за 14 Pro. На вартість впливає стан акумуляторів, але кількість відсотків на старих смартфонах він не уточнив.

Результат виявився таким:

Allo: trade-in у мережі взагалі не існує.

"Цитрус": iPhone 17 Pro Max там коштував 69 999 грн, а старі телефони оцінили у 21 300 грн за iPhone 15 і 24 800 грн за 14 Pro. У підсумку треба було доплатити 23 900 грн, що було найвигіднішим варіантом з усіх.

"Ябко": той самий смартфон продавали вже за 77 000 грн. Trade-in оцінили значно нижче: 14 600 грн за iPhone 15 і 20 500 грн за 14 Pro. Попередньо доплата складала 41 900 грн, оскільки після перевірки сума могла зменшитись.

iSpace: потрібної моделі 17 Pro Max не було, лише інша версія за 69 999 грн. Старі телефони оцінили у 8 000 грн і 17 000 грн відповідно. Там же працює та сама компанія Breezy, а бонуси діють тільки для новіших моделей. У підсумку — 42 400 грн доплати.

COMFY: там можна здати лише один пристрій. Орієнтовно це 10 000 грн за 15-ту модель або 16 500 грн за 14 Pro, плюс бонус у межах 1 500–2 000 грн. Навіть у найкращому варіанті виходило близько 51 500 грн доплати.

"Фокстрот": потрібний 17 Pro Max був лише онлайн за 69 999 грн. Телефони оцінили в 15 300 грн і 18 900 грн, відповідно, тож доплата склала 35 800 грн.

Зрештою Артем Шевченко зупинився на “Цитрусі”. Весь процес обміну, тобто від оцінки до перенесення даних, зайняв близько години. Магазин без проблем забрав старі смартфони, в нові він отримав одразу.

“Вердикт: trade-in в Україні може бути вигідним. Сподіваюсь, комусь це зекономить гроші, час і нерви”, — підсумував він.

Головний висновок із цього експерименту простий: різниця між магазинами може доходити до 13 000 грн. Тому краще завжди перевіряти кілька варіантів, щоб легко уникнути переплатити.