Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra

Новий iPhone 17 Pro (Max) увірвався у першу трійку рейтингу камер смартфонів DxOMark. І це створило доволі цікаву ситуацію: попри технічно слабше апаратне забезпечення, новий флагман Apple обігнав Vivo X200 Ultra, зайнявши третє місце серед найкращих камер смартфонів. Це викликало чимало критики, але загальний результат виглядає зрозумілим.

Французькі тестувальники камер з DxOMark знову опинилися в центрі суперечок через жорстку систему оцінювання в рейтингу камер смартфонів, яка вже не раз давала дивні результати. Черговий тест, який DxOMark позначив як попередній (тобто ще не всі результати доступні), уже розділив спільноту після публікації. Згідно з даними, Vivo X200 Ultra опустився з третього на четверте місце, тоді як новий iPhone 17 Pro увійшов у топ-3 з відривом лише в один бал, поступаючись тільки Oppo Find X8 Ultra та Huawei Pura 80 Ultra.

iPhone 17 Pro Max кращий за Vivo X200 Ultra?

Багато власників обох смартфонів, зокрема відомий оглядач @sondesix, вважають такий результат абсурдним. Якщо дивитися лише на бали, які iPhone 17 Pro набрав у тестах камери, сумніви виглядають виправданими. Але варто подивитися, чим саме пояснили оцінку експерти DxOMark.

Особливо у відеокатегорії iPhone 17 Pro показав два найвищі результати, випередивши всіх конкурентів як в ультраширококутній камері, так і в головному модулі. Саме це пояснює, як загальна сума балів дозволила обійти Vivo X200 Ultra, попри гірші показники в фото.

У фото-субрейтингу Vivo X200 Ultra значно попереду з результатом 173 бали проти 166 у iPhone 17 Pro. Тому, за даними DxOMark, для тих, хто шукає найкращу камеру для фотографій, Vivo X200 Ultra чи Huawei Pura 80 Ultra залишаються кращим вибором.

Натомість у відео iPhone 17 Pro випередив навіть торішній iPhone 16 Pro Max і вийшов на перше місце. Експерти DxOMark відзначають чудову роботу з експозицією, стабільний баланс білого та широкий динамічний діапазон навіть у складних умовах із низьким освітленням. Додатково відзначені низький рівень артефактів, якісний ефект боке та плавний перехід між трьома модулями камери під час зуму.

Негативних моментів виявлено небагато. Серед них — невеликі проблеми з фокусом і балансом білого на рухомих об’єктах у відео, а також нижча деталізація текстур у певних положеннях зуму. Крім того, іноді з’являється шум при зйомці в приміщеннях або за слабкого освітлення. Повний тест обіцяють опублікувати найближчим часом.

DxOMark також продемонстрував три порівняльні знімки з Huawei Pura 80 Ultra, Vivo X200 Ultra та Google Pixel 10 Pro XL, які підтверджують: iPhone 17 Pro далеко не найкращий вибір для фото, навіть попри сильні результати у відео.

Історія з iPhone 17 Pro Max та рейтингом DxOMark показує, наскільки відрізняються пріоритети користувачів: комусь важливі фотографії з максимальною деталізацією, а комусь — якісне відео зі стабільними кольорами й експозицією. Попри гірші фото-результати, Apple змогла відігратися за рахунок відео й отримала визнання в рейтингу. Для користувача це означає простий вибір: якщо ви знімаєте переважно фото — Vivo X200 Ultra чи Huawei Pura 80 Ultra будуть кращими, але для відео iPhone 17 Pro наразі не має рівних.

Джерело: notebookcheck