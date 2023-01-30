Україномовній Вікіпедії — 19 років. Сьогодні вона налічує майже 1,3 млн статей та посідає 16 місце у світі

Перша стаття української Вікіпедії — «Атом» — зʼявилася на світ 30 січня 2004 року. Її започаткував киянин Юрій Коваль, який тоді проживав у японському місті Фудзі. Уже через чотири роки український розділ нараховував понад 100 тисяч статей, а на початку 2020 року їх кількість сягнула мільйона.

На сьогодні українська версія Вікіпедії налічує понад 1 мільйон 226 тисяч статей та посідає 16 місце серед 329 мовних розділів онлайн-енциклопедії. У 2022 році україномовна Вікіпедія відзначилася неабияким досягненням — її вперше відвідали понад один мільярд разів за рік.

«Україномовний розділ Вікіпедії є важливим джерелом інформації для українців та українок, особливо під час війни. Жовтень минулого року став другим за відвідуваністю місцем в історії української Вікіпедії — тоді її переглянули майже 110 мільйонів разів. Статті про російське вторгнення в Україну та різноманітні аспекти російсько-української війни надають важливий контекст для мільйонів людей. Спільнота волонтерів та волонтерок Вікіпедії продовжує свою роботу — кожного дня зʼявляється кілька сотень нових енциклопедичних статей українською мовою», Ілля Корнійко, голова Правління ГО «Вікімедіа Україна».

Наповненням української Вікіпедії займається розгалужена мережа волонтерів та волонтерок з України та усього світу, а стати частиною цієї спільноти можуть усі охочі.

Кожного року до дня народження енциклопедії «Вікімедіа Україна» організовує Вікімарафон — кампанію з наповнення Вікіпедії якомога більшою кількістю нових статей. Усі учасники, які до 1 лютого включно створять принаймні одну статтю з дотриманням правил марафону, отримають сувеніри з логотипом Вікіпедії. У межах Вікімарафону також відбудуться десятки офлайн-зустрічей у багатьох регіонах України — від Прикарпаття до Харківщини — та для українців за кордоном.