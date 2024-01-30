Українська Вікіпедія святкує 20-річчя — 30 січня 2004 року на ній з’явилася перша стаття про Атом

У 2004 році сталося чимало важливих подій і народження україномовної Вікіпедії (світова з’явилася трішки раніше у 2001 році) — одна з них: першу статтю про «Атом» створив 30 січня киянин Юрій Ковальов, який на той момент проживав у місті Фуджі, Японія. Ця дата вважається Днем народження української Вікіпедії.

Уже за чотири роки українськомовний розділ Вікіпедії нараховував понад 100 тисяч статей, а на початку 2020 року була створена мільйонна стаття. За останні шість років популярність української Вікіпедії зросла вдвічі й це не може не тішити, бо самі розумієте, що покладатися на російськомовний розділ сайту в жодному разі не можна, як, в принципі, на все що говорять чи пишуть росіяни.

Зараз українській Вікіпедії — 1 мільйон 306 тисяч, і за цим показником вона посідає 14 місце серед усіх 326 мовних розділів онлайн-енциклопедії, що загалом є дуже хорошим результатом. Для порівняння, на першому місці — англомовна Вікіпедія з понад 6 мільйонами 774 тисячами статей.

Сайт української Вікіпедії продовжує лишатися одним із найчастіше відвідуваних в українському сегменті інтернету. Понад мільярд відвідувань за рік сайт вперше мав у 2022 році — така ж динаміка збереглася у 2023-му.

20 років існування Вікіпедії української мовою, понад мільйон створених статей, у яких загалом зроблено понад 41 мільйон редагувань — результат роботи тисяч волонтерів, які у вільний час доповнюють і редагують Вікіпедію. На сьогодні в українському розділі онлайн-енциклопедії активними є 3392 редактор(к)и. Приєднатися до спільноти дописувачів Вікіпедії можуть усі охочі.

«Український мовний розділ Вікіпедії не просто існує 20 років. Увесь цей час проєкт розвивали і далі розвивають тисячі волонтерів і волонтерок, які покращують вміст онлайн-енциклопедії, будують вікіспільноту, долучаються до міжнародного вікіруху. Ідея, з якої у 2001 році розпочалася Вікіпедія — створити в інтернеті незалежну і відкриту для всіх базу знань, що обов’язково є надійними і перевіреними, тепер — цілком реальний сайт. Який сьогодні є одним із найбільш відвідуваних у мережі. Допомогти підтримувати українськомовний розділ цього сайту активним і якісним можете і ви, адже долучитися до спільноти редакторів Вікіпедії та інших вікіпроєктів може кожен і кожна», — коментує Ілля Корнійко, голова Правління ГО «Вікімедіа Україна».

Вже за багаторічною традицією до дня народження енциклопедії громадська організація «Вікімедіа Україна» проводить Вікімарафон — кампанію з наповнення Вікіпедії якомога більшою кількістю нових статей. Усі учасники, які до 4 лютого включно створять принаймні одну статтю відповідно до правил марафону, отримають сувеніри з логотипом Вікіпедії від організаторів. У межах Вікімарафону також відбуваються офлайн-зустрічі у низці різних регіонах України — від Прикарпаття до Харківщини — та для українців за кордоном.

Днями пластун та експерт зі стратегічних комунікацій Ярема Дух опублікував на своєму YouTube-каналі відео під назвою «Дикі танці, Помаранчева революція, яйце Януковича – 2004: як це було?». Це досить цікавий з історичної точки зору та водночас ностальгічний контент, який повертає 2004 рік та пригадує 10 знакових подій з минулого, які зрештою визначили наше теперішнє.

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