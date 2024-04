«Чуєш, купи Fallout 4»: користувачі PlayStation Plus (не Extra) не отримають безкоштовне некстген-оновлення гри — Bethesda

Bethesda роз’яснила, хто з власників Fallout 4 не зможе отримати безкоштовне оновлення наступного покоління. Виявилося, що проблеми з оновленням та передплатою PlayStation Plus — частково не баг, а фіча.

Після запуску оновлення минулого тижня власники PlayStation 5 виявили, що оновлення не працює з PlayStation Plus. Bethesda каже, що безплатне оновлення доступне лише для передплатників каталогу PlayStation Plus Extra. Інші повинні платити за версію Fallout 4 для PS5, якщо вони ще не володіли грою повністю, включно з користувачами PS Plus. Тим часом усі передплатники Xbox Game Pass отримають Fallout 4 та оновлення нового покоління без додаткової купівлі повної версії.

We’ve seen some confusion regarding the free Fallout 4 next-gen update for PlayStation Plus Extra members. The Fallout 4 next-gen update will be available to PlayStation Plus Extra members through the PlayStation Game Catalog. Your patience is appreciated while the teams work on…

