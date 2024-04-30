«Чуєш, купи Fallout 4»: користувачі PlayStation Plus (не Extra) не отримають безкоштовне некстген-оновлення гри — Bethesda

Bethesda роз’яснила, хто з власників Fallout 4 не зможе отримати безкоштовне оновлення наступного покоління. Виявилося, що проблеми з оновленням та передплатою PlayStation Plus — частково не баг, а фіча.

Після запуску оновлення минулого тижня власники PlayStation 5 виявили, що оновлення не працює з PlayStation Plus. Bethesda каже, що безплатне оновлення доступне лише для передплатників каталогу PlayStation Plus Extra. Інші повинні платити за версію Fallout 4 для PS5, якщо вони ще не володіли грою повністю, включно з користувачами PS Plus. Тим часом усі передплатники Xbox Game Pass отримають Fallout 4 та оновлення нового покоління без додаткової купівлі повної версії.

We’ve seen some confusion regarding the free Fallout 4 next-gen update for PlayStation Plus Extra members. The Fallout 4 next-gen update will be available to PlayStation Plus Extra members through the PlayStation Game Catalog. Your patience is appreciated while the teams work on… — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 25, 2024

«Ми спостерігали деяку плутанину щодо безкоштовного оновлення наступного покоління Fallout 4 для користувачів PlayStation Plus Extra. Оновлення наступного покоління Fallout 4 буде доступне для учасників PlayStation Plus Extra через каталог ігор PlayStation. Дякуємо за ваше терпіння, поки команди працюють над цим».

Колекція PS Plus дарує власникам PS5 кілька ігор для PS4, у які можна було грати на новій консолі, зокрема Bloodborne, Persona 5 та Fallout 4. Втім, гру було видалено з PS Plus у травні минулого року.

Як і слід було очікувати, люди, які володіють Fallout 4 через PS Plus Collection та очікували отримати оновлення наступного покоління безкоштовно, висловили у мережі своє розчарування. Вони зазначили, що Bethesda раніше казала, що оновлення наступного покоління буде безплатним для всіх власників Fallout 4.

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Bethesda також зіткнулася з питанням щодо повернення грошей за Fallout 4. Користувачі, які володіли грою через PlayStation Plus Extra, не мали доступу до неї через помилку, дехто з них купив повну версію для PS5.

На старті некстген-оновлення Fallout 4 мало технічні проблеми на ПК, Steam Deck та було недоступне всім користувачам PS Plus. Зараз з’ясувалося, що право на нього мають лише передплатники PS Plus Extra.

Джерело: IGN