Український школяр створив Youtube-аудіоперекладач на українську та кримськотатарську

17-річний eкраїнський розробник Тарас Іванов із міста Селидове на Донеччині створив сервіс «Вільний Відеоперекладач» — він безплатно перекладає й озвучує відеоролики з YouTube на українську та кримськотатарську мови.

Працює він працює через Telegram-бота, повідомляє Mezha.

Мета перекладача — «дати можливість всім охочим безплатно, швидко та без зайвих дій дивитися відео мовами, які вони не розуміють».

Найпершою версією перекладача розробник поділився на своєму каналі 22 червня 2023 року. За його словами, тоді це була просто консольна програма на його ПК, яка не була доступна для інших людей.

Проте користувачам вона сподобалася, і перша загальнодоступна версія з’явилася вже 2 серпня 2023 року.

Принцип роботи

Принцип роботи «Вільного Відеоперекладача» детально описано на сайті.

Щоб скористатися сервісом, треба:

перейти до Telegram-бота;

надіслати в ньому посилання на YouTube;

за кілька хвилин отримати готовий переклад.

Для роботи з ботом не потрібно реєструватися, вказувати адресу електронної пошти чи номер телефона.

Зараз переклад на українську та кримськотатарську доступний майже з будь-якої мови. Це завдяки використанню не одного, а одразу трьох перекладачів та додатково великої мовної моделі.

В подальшому розробник планує створити схожих ботів в інших месенджерах та соціальних мережах для зручності та більшої доступності.

За його словами, щойно він також зробив автоматичне конспектування відео – щоб отримати основний зміст ролика його не обов’язково дивитися.

Наразі «Вільний Відеоперекладач» підтримується виключно донатами та здебільшого власним коштом розробника, який зараз закінчує 11 клас та продовжує покращувати проєкт.