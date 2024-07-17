Українці неохоче відкривають новий бізнес: темпи реєстрації нових ФОП впали на 30%, компаній – на 22%

Протягом першої половини 2024 року в Україні зареєстрували понад 148 тис. ФОП, що на 10,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Для порівняння, за весь 2023 рік українці зареєстрували понад 300 тис. нових ФОП.

Водночас у червні 2024 року спостерігалося значне падіння кількості реєстрацій нових ФОП. В останній місяць першого півріччя приріст реєстрації підприємців був від’ємним – -30% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Така ситуація спостерігалася у всіх регіонах, а лідером став Харків: -13,6% у травні та -38,9% у червні. Ймовірно, це пов’язано з посиленням терористичних атак росії.

Найбільше нові ФОП реєстрували у Києві – майже 20,5 тис., Дніпропетровській області – майже 14 тис., та Київській області – понад 11 тис. Найчастіше підприємцями ставали жінки ─ 59,8% нових ФОП реєстрували жінки, 40,2% – чоловіки.

«Такого суттєвого розриву між часткою жінок і чоловіків, зареєстрованих підприємцями, – раніше не спостерігалося, хоча YouControl більше ніж 8 років здійснює моніторинг гендерної структури новостворених ФОП, – пояснює фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк. – Тому можна припустити деяке посилення впливу мобілізаційних процесів на небажання чоловіків реєструвати у державних органах нову підприємницьку діяльність. Більше того, гендерна структура закриття ФОП є протилежною: чоловіки на 4 процентних пункти частіше закривали ФОП, ніж жінки».

Найбільше нових ФОП було зареєстровано у сферах роздрібної торгівлі – понад 40 тис., інформаційних технологій – 19,6 тис., та інших послуг – 18,8 тис.

У першому півріччі 2024 року зросли темпи відкриття нових компаній – на 5,6% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Було створено майже 13,2 тис. нових компаній. Лідерами за кількістю реєстрацій стали Київ – 4,7 тис., Дніпропетровська область – 1,1 тис., Львівська область – трохи понад 1 тис. Оптова торгівля лідирує за популярністю серед новостворених компаній – 1,9 тис., транспорт і логістика – 1,1 тис., та операції з нерухомістю – понад 1 тис.

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Як і у випадку ФОП, у червні 2024 року різко знизився приріст реєстрацій компаній та склав -22% порівняно з червнем 2023 року.

Джерело: youcontrol