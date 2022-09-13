«Укрзалізниця» запустила онлайн-бронювання перевезення авто у вагоні-автомобілевозі🚘🚉

«Укрзалізниця» розширила перелік традиційних послуг, які відтепер можна замовити онлайн. На спеціальному сервісному сайті вже можна залишити заявку на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі. Досі оформити перевезення автомобіля можна було лише в касах вокзалів.

Національний перевізник перезапустив послугу перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі у березні 2021 року, а у травні звітував, що загалом за час війни вагонами-автомобілевозами було перевезено 1863 автівок.

Автомобілевози Укрзалізниці наразі курсують через Київ, Львів, Ужгород, Харків, Одесу та Дніпро, а вартість транспортування вираховується за тонну ваги автомобіля з урахуванням довжини маршруту і стартує від 1200 грн за автівку.

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У серпні «Укрзалізниця» запустила новий мобільний застосунок на iOS та Android, і тоді згадувала перевезення авто у вагоні серед послуг, які ось-ось стануть доступні онлайн. Раніше на спеціальному сервісному сайті УЗ з’явилася можливість замовлення вокзального помічника, бронювання лаунжу, групове замовлення квитків, онлайн-пошук забутих у поїзді або на вокзалі речей.