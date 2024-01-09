Unity скорочує 1800 співробітників ─ чверть всього персоналу

Unity зіткнулася з сумними наслідками своєї недалекоглядної політики щодо монетизації ігрового рушія та загального спаду в ігровій галузі. Нагадаємо, восени минулого року компанія спробувала вимагати платню за кожну установку гри, створеної за допомогою рушія Unity.

Однак це рішення викликало різку критику з боку спільноти розробників, відключення розробниками монетизації, звільнення співробітників та навіть погрози розправи. Незабаром Unity вибачилася за нову спірну схему ціноутворення та внесла до неї зміни. Потім компанія ще раз вибачилася та частково відмовилася від своїх спірних планів додаткової монетизації ігрового рушія.

Але, зважаючи на все, вибачатися було вже запізно. Через місяць після чергових вибачень Unity заявила про «перезавантаження», яке проявилося у звільненні 265 співробітників (3,8% всього персоналу) та розформуванні студії Weta, на яку раніше компанія витратила понад $1,6 млрд. Ще через місяць Unity змушена вдатися до нового скорочення.

У заяві, поданій до Комісії з цінних паперів та бірж, компанія заявила, що йде на скорочення, «оскільки вона реструктуризує та переорієнтує свій основний бізнес, а також позиціює себе для довгострокового та прибуткового зростання». У рамках цієї «реструктуризації» Unity ініціювала чергове звільнення персоналу. Цього разу воно торкнеться близько 25% усієї робочої сили, або близько 1800 співробітників.

Зазначимо, зараз важкі часи переживає не лише Unity, а й уся ігрова галузь. За минулий рік Epic Games, EA, Naughty Dog, Embracer Group, Xbox Game Studios, Sony Interactive Entertainment, CD Projekt, Ubisoft та інші розробники оголосили про скорочення робочих місць, яке торкнулося понад 9000 осіб.

Джерело: The Verge