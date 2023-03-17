Коза, павук чи навіть слон — універсальний місячний робот може набувати вигляду будь-якої тварини завдяки своїм червоподібним кінцівкам

Інженери Массачусетського технологічного інституту розробили новий тип роботів для роботи на Південному полюсі Місяця. Система складається з червоподібних кінцівок, які можна конфігурувати у різні види роботизованих тварин в залежності від складності завдання.

Команда отримала нагороду за найкращу статтю минулого тижня на аерокосмічній конференції Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE).

Роботи WORMS (Walking Oligomeric Robotic Mobility System) покликані допомогти у роботі астронавтам, які житимуть на місячних базах. Однак, щоб зменшити кількість парку техніки на Місяці — їх розробили універсальними. Дослідники можуть змінювати кінцівки WORMS в залежності від поточного завдання — можна, наприклад, зібрати робота-павука, що залазив би у лавові тунелі та бурив замерзлу воду; або робота-слона, який перевозив би важке обладнання. Після завершення роботи WORMS можна розібрати та компактно скласти.

Червоподібні кінцівки системи поєднуються з шасі за допомогою поворотного замка, а далі чіпляються за інші механізовані «відростки». Команда вже розробила шестиногий прототип, розміром з карт, та програмне забезпечення, яке координує його роботу. Вони успішно продемонстрували збирання, розбирання та навігацію під час нещодавніх польових випробувань.

«Астронавти зайшли на склад, обрали потрібні їм механізми та зібрали все воєдино. Дизайн гнучкий, надійний і економічно ефективний», — сказав Джордж Лордос, аспірант кафедри аеронавтики та астронавтики Массачусетського технологічного інституту.

Ідея виникла у команди у 2022 році, як відповідь на щорічний конкурс NASA для студентів університетів зі створення інноваційних продуктів. Агенція запропонувала студентам розробити роботів без коліс для пересування по екстремальній місцевості. Інженери Массачусетського технологічного інституту зосередилася на моделі, яка могла б орієнтуватися на південному полюсі Місяця, який, за деякими ознаками, може містити замерзлу воду — необхідну для довгострокового перебування астронавтів — а також має складну місцевість із густим пилом, скелястими схилами та лавовими тунелями.

Коли студенти шукали рішення, вони черпали натхнення у тваринному світі.

«Одна з найпростіших тварин, хробак, робить рухи, схожі на рухи руки, ноги, хребта чи хвоста. І тоді ми подумали, що могли б створити всіх цих роботів, використовуючи червоподібні кінцівки, — каже заступник керівника команди Майкл Браун.

На Землі кожна з кінцівок WORMS важить близько 9 кг, але в атмосфері Місяця їхня маса ледь перевищуватиме 1 кг, що полегшить астронавтам процес збирання та розбирання роботів.

Команда вже працює над моделлю другого покоління з довшими та трохи важчими кінцівками, приділяючи більшу увагу саме роботам для перевезення важкого обладнання.

«Є багато вимог для ефективних систем майбутнього дослідження космосу: модульні, адаптовані, гнучкі тощо. Концепція WORMS поєднує в собі всі ці якості та багато іншого», — сказав Кевін Кемптон, інженер дослідницького центру NASA Langley.

Джерело: Engadget