Сонячні батареї з місячного ґрунту — Blue Origin Джеффа Безоса створила інноваційну технологію для міжпланетної експансії людства

Винахід Blue Origin може відіграти ключову роль у підтримці майбутніх місячних місій програми Artemis.

Дослідники десятиліттями говорили про використання місячного реголіту як матеріалу, з якого можна створити сонячні батареї, адже він містить усі необхідні речовини: кремній, залізо, алюміній тощо. Після того як в рамках місії “Аполлон” на Землю доставили місячний ґрунт, з’явились сотні тематичних дослідницьких статей та відносно скромні інженерні розробки.

Іншими словами переконливих доказів виготовлення сонячних батарей з місячного пилу так і не з’являлось — але все змінилось у минулу п’ятницю. Blue Origin скромно повідомила у блозі, що в рамках власної дворічної програми Blue Alchemist, навчилась виготовляти сонячні батареї та електричні проводи з матеріалу, що імітує склад місячного пилу.

Інженери космічної компанії Джеффа Безоса використовували процес під назвою “електроліз розплавленого реголіту”, де до матеріалу, що імітував склад місячного реголіту подавався постійний електричний струм за температури 1600°C. Завдяки цьому з матеріалу вдалося відділити залізо, кремній та алюміній. Blue Origin каже, що виробила кремній із чистотою понад 99,999%.

Побічним матеріалам з реакції теж знайшлося застосування — їх використали для виготовлення деяких елементів сонячних батарей, а також захисного скла, яке дозволило б пристроям перебувати на поверхні Місяця десятиліттями.

Такий підхід не лише позбавить дослідників Місяця від потреби в імпорті матеріалу, а й буде екологічним у використанні — без викидів вуглекислого газу та хімікатів, а також не потребуватиме води.

Blue Origin нещодавно створила два окремі підрозділи: один займається космічними системами, такими як космічна станція Orbital Reef, а інший — виключно діяльністю на Місяці. Компанія вже багато років наймає профільних співробітників, і схоже веде активну роботу “за лаштунками” — як-от над проєктом Blue Alchemist.

Так чи інакше, цікаво як на технологію зреагують в NASA — у космічної агенції з Blue Origin склалися неоднозначні стосунки. Хоча NASA все ще підтримує космічну станцію Orbital Reef і використовуватиме New Glenn для відправлення наукової місії на Марс, Blue Origin протестує щодо рішення агенції повністю передати SpaceX контракт на $2,9 мільярда у рамках програми Human Landing System.

Джерело: Arstechnica, Engadget