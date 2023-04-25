В «Дії» тепер можна скасувати шеринг авто за кілька кліків — без відвідування сервісного центру МВС

Понад рік тому в застосунку «Дія» з’явилась можливість поділитися правом на управління автомобілем – шеринг авто. Скористатись цією можливістю можна було без паперів та зайвих клопотів. Тепер команда Мінцифри доопрацювала цей сервіс. Віднині користувачі можуть через «Дію» не лише передати дозвіл на управління автомобілем, але й скасувати його. Скористатися сервісом може як власник авто, так і належний користувач.

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Як зазначають у Мінцифрі, ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє тимчасово передати право на управління автомобілем. Наприклад, щоб допомогти рідним або друзям виїхати із зони бойових дій. Раніше, щоб скасувати шеринг авто, потрібно було йти до сервісного центру МВС та писати заяву про скасування належного користувача або чекати, поки спливе термін дії шерингу авто. Тепер це можна зробити за кілька кліків в застосунку.

Щоб скористатися послугою, власники транспортних засобів мають:

авторизуватися в «Дії»;

вибрати Послуги — Шеринг авто;

далі — Скасувати шеринг.

Для належного користувача алгоритм дій трохи відрізняється. Йому треба:

Авторизуватися в «Дії»

перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

вибрати Відмовитися від користування авто — Почати

пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Після виконання зазначених дій скасування відбудеться автоматично, а техпаспорт зникне з «Дії» належного користувача.

Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ та Головним сервісним центром МВС.