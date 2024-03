В Epic Games Store безплатно роздають Deus Ex: Mankind Divided та The Bridge

Цього тижня сервіс цифрової дистрибуції Epic Games Store порадував своїх користувачів безплатною роздачею відразу двох ігор: Deus Ex: Mankind Divided та The Bridge. Ці проєкти можна буд отримати до 21 березня.

Deus Ex: Mankind Divided ─ це Action/RPG зі стелс елементами, яка є продовженням гри Deus Ex: Human Revolution та стала четвертою основною грою у серії Deus Ex. Дія Mankind Divided розгортається у 2029 році – через два роки після подій Human Revolution та за 23 роки до подій першої гри Deus Ex.

Після Панхейського інциденту аугменовані люди зазнали дискримінації, їх перемістили в гетто. Суспільство розділилося на два войовничі угруповання — на поборників чистоти людського тіла та на аугментованих людей і їхніх симпатиків. Головним героєм гри, як і раніше, є Адам Дженсен. Озброєний арсеналом найсучаснішої зброї та доповнень, він повинен вибрати правильний підхід, щоб розплутати величезну всесвітню змову.

Гра Deus Ex: Mankind Divided доступна для завантаження за наступною адресою в магазині Epic Games Store. Також пропонуємо ознайомитися з оглядом гри в одному з попередніх матеріалів.

The Bridge ─ це двомірна логічна гра, в ході якої користувачеві доведеться переглянути свій погляд на фізику та перспективу. Гра дозволяє керувати тяжінням, гравітацією, проникати в паралельні виміри, ходити по стелі як підлогою, і все це в декораціях неможливих споруд. У міру проходження гри гравець досліджуватиме все складніші світи, кожен з яких по-своєму унікальний. У грі є 48 унікальних головоломок, до кожної з яких потрібен свій підхід. Після проходження головної сюжетної лінії у проєкті відкривається додатковий режим гри. Він включає змінені версії кожного з 24 рівнів, а також додаткову кінцівку. Гра вкрай невибаглива до системних ресурсів, їй достатньо процесора із частотою 1 ГГц та всього 512 МБ оперативної пам’яті.

Node.js. Хочете вміти створювати вебзастосунки та вебсервіси з нуля самостійно? Вам допоможе цей курс . Інформація про курс

Гру The Bridge можна отримати за наступною адресою в магазині Epic Games Store.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!