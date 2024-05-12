Процесор Snapdragon 8 Gen 4 отримає частоту до 4,26 ГГц, щоб перемогти Apple A18 — інсайдер

Згідно з інсайдом, Qualcomm підвищує тактову частоту мобільного процесора Snapdragon 8 Gen 4 до 4,26 ГГц. Ця зміна дозволить йому конкурувати з майбутніми чипами A18 та A18 Pro для iPhone, які також можуть працювати на вищих частотах. Перегони частот відбуваються на тлі виходу продуктивного процесора M4 від Apple з високою частотою, які допомогла йому досягти високого результату в одноядерних тестах. Раніше повідомлялося, що дизайн Snapdragon 8 Gen 4 буде завершений у квітні цього року з цільовою частотою 4,00 ГГц.

Підвищення частоти процесора можна досягти завдяки 3-нм техпроцесу N3E від TSMC. Але відсутність підтримки архітектури ARMv9 може завадити високі продуктивності. Очікується, що Snapdragon 8 Gen 4 буде анонсований у жовтні, тож Qualcomm має кілька місяців, перш ніж його оновлений дизайн буде надісланий партнерам. Представлення Apple M4, ймовірно, застало компанію зненацька та змусила перелаштувати чип. Завдяки частоті 4,26 ГГц Snapdragon 8 Gen 4 може отримати значний приріст одноядерної продуктивності, а структура ядер «2 + 6» зможе додати видатні багатоядерні результати.

З огляду на те, що M4 виробляється за 3-нм техпроцесом другого покоління TSMC, Apple, швидше за все, використовуватиме цю ж технологію для A18 і A18 Pro. Повідомляється, що Qualcomm також буде масово виробляти Snapdragon 8 Gen 4 на тій же технології, тому ринок чекає захоплива конкуренція. Зазначається, що майбутній процесор базується на Snapdragon X Elite, який не підтримує набір інструкцій ARMv9.

Це означає, що Snapdragon 8 Gen 4 не матиме розширення Scalable Matrix Extension (SME), яке дозволяє M4 виконувати складні робочі завдання ефективніше, а також є однією з причин високого одноядерного та багатоядерного результату у Geekbench 6. Новий Qualcomm для смартфонів менш продуктивним через відсутність SME, тому нова цільова частота 4,26 ГГц може бути виправданою.

Однак постає питання охолодження. Виробники телефонів повинні встановлювати більші випарювальні камери, щоб дозволити Snapdragon 8 Gen 4 працювати з максимальною продуктивністю протягом тривалого часу, інакше всі зусилля Qualcomm зійдуть нанівець.

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Джерело: Wccftech

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