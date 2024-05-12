Apple використовує логотип нового iPad Pro як частину системи охолодження

Процесор Apple M4 всередині нового iPad Pro досить потужний і потребує відповідного охолодження. Компанія зробила логотип Apple позаду планшета радіатором.

Одним з найцікавіших елементів, які Apple показала під час презентації iPad Pro, стала система охолодження процесора. Логотип Apple став її пасивною частиною. Нові iPad Pro мають більшу продуктивність та краще керування температурою, ніж попередні моделі. Частково це сталося завдяки двом новим технологіям, які покращують розсіювання тепла.

По-перше, Apple додала графітові листи в корпус нового iPad Pro. По-друге, сам логотип Apple, розташований на задній панелі iPad Pro, тепер є частиною дизайну охолодження. Логотип виготовлений з міді та працює як радіатор, який допомагає відводити й розсіювати тепло від чипа M4 та інших внутрішніх компонентів.

Apple стверджує, що нові iPad Pro пропонують на 20% краще охолодження, але не розкриває, наскільки цей новий мідний логотип сприяє цим перевагам. Це досить креативний спосіб функціональність культовому логотипу Apple. Але насправді треба вивчати, наскільки лого дійсно допомагає у відводі тепла. Це може виявитися як ефективною технологією, так і звичайним маркетинговим кроком, який створює враження більшої технологічності iPad Pro.

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Джерело: SamMobile

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