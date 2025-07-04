В Естонії криптомільярдер під час спроби викрадення відкусив нападникові палець

З 2024 кількість злочинів пов’язаних з криптовалютою стрімко зростає. Від хакінгу зловмисники перейшли до викрадення людей та тортур.

Нещодавно стало відомого, що минулого року в Естонії намагались викрасти австралійського криптомільярдера Тіма Хіта. Йому вдалось втекти, відкусивши частину вказівного пальця нападникові. На Хіта у під’їзді дому напали двоє чоловіків, які видавали себе за малярів.

Один зі зловмисників, громадянин Азербайджану Аллахверді Аллахвердієв — колишній боксер і борець — спробував затулити Хіту рота, поклавши руку йому на лице. Зловмисники планували силою затягти криптобізнесмена в мікроавтобус, але Хіт відкусив вказівний палець нападнику і зумів вирватися. Хіт втратив зуб, але зміг втекти до своєї квартири.

Злочинці зникли невдовзі, покинувши мікроавтобус неподалік. Частина пальця була знайдена на вулиці за 100 метрів від місця нападу.

Хіт родом з Австралії. Він заснував естонську Yolo Group та її венчурний підрозділ Yolo Investments, які активно інвестують у фінтех, криптовалюти та ігри. Australian Financial Review Rich List оцінює чистий капітал Хіта у 2,46 мільярда австралійських доларів ($1,61 млрд).

Згідно з матеріалами судової справи, група з семи викрадачів стежила за Хітом напередодні нападу, як особисто, так і за допомогою GPS-трекера на автомобілі бізнесмена. Група нібито в’їхала в Естонію за підробленими грузинськими паспортами, купила форму малярів та інші предмети в господарських магазинах, щоб видавати себе за робітників.

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План полягав у транспортуванні Хіта до орендованого будинку з сауною неподалік, де його б змушували перевести криптовалютні активи. Також нібито до викрадення був залучений хакер.

Окрім Аллахвердієва, також заарештований громадянин Грузії Ільгар Мамедов. Обидва чоловіки проходять суд в Естонії. Двоє інших розшукуються поліцією, включно з нібито організатором Наджафом Наджафлі, а троє ще не ідентифіковані.

Прокурори також стверджують, що через кілька тижнів після невдалого викрадення Хіт отримав повідомлення у Telegram з фотографіями своєї квартири та вимогою 30 біткоїнів, що на той час коштувало близько $3,3 млн. Коли Хіт не відповів, викрадачі більше не намагалися зв’язатися з ним.

За даними ЗМІ, після нападу криптомільярдер нібито витратив понад $3,1 млн на приватну охорону.

Джерело: Cointelegraph