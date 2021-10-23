Рецензия на мультфильм «Семейка Аддамс 2» / The Addams Family 2

В большой прокат вышла компьютерная анимация «Семейка Аддамс 2» (The Addams Family 2) – это роуд-мультфильм об отпуске, который должен сплотить всю родню. Само-собой, все идет не по плану, и Аддамсы рискуют остаться без любимой дочери. Дело в том, что Уэнсдей собирается отделиться от Гомеса и Мортиши, которых она не считает своими родителями.

«Семейка Аддамс 2» / The Addams Family 2 Жанр мультфильм

Режиссер Грег Тирнан, Конрад Вернон

В ролях Оскар Айзек (Гомес Аддамс), Шарлиз Терон (Мортиша Аддамс), Хлоя Грейс Морец (Уэнсдей Аддамс), Джейвон Уолтон (Пагсли Аддамс), Ник Кролл (Фестер Аддамс), Уоллес Шон (мистер Мустела) и др.

Компании BRON Studios, BermanBraun, Metro-Goldwyn-Mayer

Год выпуска 2021

Сайт IMDb

Персонажи из семейки Аддамс появились в 1938 году на страницах газетных комиксов, в 1960-х им посвятили телевизионный ситком, а в 1970-х небольшой мультсериал. В 1990-х герои оказались на пике популярности – в это время вышел полнометражный фильм с участием Кристофера Ллойда, Анжелики Хьюстон и Кристины Риччи (его номинировали на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Хьюго»).

За несколько десятилетий сюжеты о добродушных аристократах, окружающих себя мрачно-смертельными атрибутами, постепенно исчерпали себя. Продюсеры переключили внимание на более свежие идеи с мистическим уклоном, и Аддамсы исчезли из поля зрения. Но их отсутствие длилось недолго.

В 2019 году кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer вернула Аддамсов на большие экраны, выпустив компьютерную анимацию для детей. Визуально мультфильм был неудачным, да и сюжет оказался слабым – чересчур современным и простым. Тем не менее, он собрал неплохую кассу в мировом прокате ($203 млн при бюджете $24 млн). Вероятно, зрительский ажиотаж пробудили актеры, которых пригласили озвучить главных персонажей – среди них Оскар Айзек, Шарлиз Терон и Хлоя Грейс Морец.

Мультфильм «Семейка Аддамс 2» не стал интереснее первой части, в нем всего лишь появилось разнообразие локаций, на которых разворачиваются события мультфильма. Так, Аддамсы покидают свой готический замок, чтобы отправиться в путешествие по Америке. В их планы входит тур по самым жутким местам, но волей случая они оказываются в популярных туристических точках, где герои заметно выделяются на фоне других путешественников. Кроме них никто не выгуливает льва, не строит гильотину из песка и не закладывает взрывчатку на просторах Великого Каньона.

Главным персонажем анимации становится Уэнсдей – она открывает в себе талант к науке, чувствует превосходство над другими и постепенно отдаляется от родных. К тому же девочка подозревает, что она не родная дочь Аддамсов, поэтому напряжение внутри семьи становится еще больше. Также в мультфильме появляется антагонист, который заинтересован в том, чтобы Уэнсдей ушла из дому.

Мультфильм показывает детей, которым в определенный момент взросления становится неинтересно с родителями. Естественно, все это происходит в формате черной комедии, где Уэнсдей издевается над братом, ставит научные эксперименты над своим дядей и находит единственного друга в лице дворецкого, напоминающего Франкенштейна.

Кстати, дворецкий Ларч вновь демонстрирует музыкальные таланты – в первой части он пел «Everybody Hurts» группы R.E.M., во второй исполнил песню «I Will Survive» Глории Гейнор. Пожалуй, это лучший момент мультфильма, во время которого грозные байкеры из придорожного паба задорно пускаются в пляс, размахивая кожаными жилетами. Еще в мультфильме есть насмешка над детскими конкурсами красоты – при участии Уэнсдей такие соревнования превращаются в ужасы, вдохновленные знаменитым романом Стивена Кинга.

Стоит заметить, что не все шутки из мультфильма будут понятны детям, к тому же среди них есть не очень удачный юмор о смерти отца. В остальном «Семейка Аддамс 2» показывает сумбурное приключение в дороге, где лишь половина истории кажется интересной.

Словом, компьютерная анимация об Аддамсах не вызывает восторга. Уж лучше дождаться сериала об Уэнсдей Аддамс, который специально для Netflix снимет Тим Бертон.