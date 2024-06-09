«Зоряні війни»: у новому трейлері Star Wars Outlaws натякають на старих друзів та елементи геймплею, який покажуть 10 червня

Новий короткий трейлер Star Wars Outlaws показали на Summer Game Fest 2024. Ймовірно, у грі можна буде пограти в карти з Лендо Калріссіаном з фільмів «Зоряні війни».

Тизер-трейлер не розповідає багато про сюжет або ігровий процес, але дає можливість побачити кількох старих знайомих з класичної кінотрилогії. Більше можна буде дізнатися під час трансляції «розкриття ігрового процесу» у понеділок, 10 червня, на Ubisoft Forward.

Трейлер коротко знайомить деталями ігрового процесу, які були розкриті раніше, включаючи погоні на швидкісних байках зі стріляниною та можливості відправляти Нікса виконувати невеликі завдання. Відео розкриває кілька нових сюжетів та локацій, про які, ймовірно, буде більше інформації у понеділок.

Події у Star Wars Outlaws розгортаються між фільмами «Імперія завдає удару у відповідь» та «Повернення джедая». Судячи за кадрів з Лендо, Джабою та замороженим Ханом Соло, які з’являлися в цьому та іншому трейлерах, гравець зможе якось долучитися до класичної історії.

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Джерело: GamesRadar