Тому що ШІ замінює людей. В США представили законопроєкт про 4-денний робочий тиждень

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс представив на розгляд законопроект, який передбачає перехід на 4-денний робочий тиждень зі збереженням поточних зарплат.

Поштовхом до такого стало масове поширення технологій штучного інтелекту,

Законопроєкт встановлює нові рівні мінімальних зарплат за понаднормову роботу: це гарантує, що компанії належним чином будуть дотримуватись трудових прав.

Таким чином роботодавцям забороняється платити працівникам менше, ніж вони отримують зараз. І це попри зменшення часу на роботу.

«Сьогодні американські робітники більш ніж на 400% продуктивніші, ніж у 1940-х роках. І все ж мільйони американців працюють більше і за меншу зарплату. Це має змінитися. Фінансові вигоди від великих досягнень штучного інтелекту, автоматизації та нових технологій повинні принести користь робітничому класу, а не лише керівникам компаній і багатим акціонерам на Уолл-стріт», — зазначає сенатор у повідомленні, опублікованому на його сайті.

Законопроєкт підтримали сенатор Лафонза Батлер і конгресмен Марк Таканов від Палати представників.

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Також ініціативу підтримали більшість великих профспілок Америки, включаючи AFL-CIO.

Цікаво, що більшість робітників, згідно з результатами опитувань, навіть готові погодитись на зменшення зарплати заради можливості працювати 4 дні на тиждень замість 5. Таку ідею підтримують дві третини працівників у Великобританії.

Минулого року Велика Британія запустила найбільший у світі експеримент по праці 4 дні на тиждень. В ньому взяли участь понад 60 компаній і майже 3000 співробітників. Більшість підприємств зберегли або підвищили свою продуктивність. Дослідження також показало, що відсоток звільнень серед співробітників різко впав.

Більшість компаній, які взяли участь в експерименті, вирішили й надалі працювати за цією схемою.

Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон прогнозує навіть менше, ніж чотири дні на тиждень — він сказав, що наступне покоління співробітників завдяки ШІ працюватиме лише 3,5 дні на тиждень.

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Професор Лондонської школи економіки Крістофер Піссарідес, який спеціалізується на автоматизації праці впевнений, що інструменти ШІ можуть допомогти працівникам досягти тієї самої продуктивності за 4 днів замість п’яти.

«Ми могли б покращити наш добробут загалом та більше відпочивати. Ми могли б легко перейти до чотириденного тижня», — сказав він на конференції в Глазго.

Однак, попри консенсус, менше 1% вакансій зараз пропонують чотириденний тиждень.

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