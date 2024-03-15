Тому що ШІ замінює людей. В США представили законопроєкт про 4-денний робочий тиждень

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс представив на розгляд законопроект, який передбачає перехід на 4-денний робочий тиждень зі збереженням поточних зарплат.
Поштовхом до такого стало масове поширення технологій штучного інтелекту,
Законопроєкт встановлює нові рівні мінімальних зарплат за понаднормову роботу: це гарантує, що компанії належним чином будуть дотримуватись трудових прав.
Таким чином роботодавцям забороняється платити працівникам менше, ніж вони отримують зараз. І це попри зменшення часу на роботу.
«Сьогодні американські робітники більш ніж на 400% продуктивніші, ніж у 1940-х роках. І все ж мільйони американців працюють більше і за меншу зарплату. Це має змінитися. Фінансові вигоди від великих досягнень штучного інтелекту, автоматизації та нових технологій повинні принести користь робітничому класу, а не лише керівникам компаній і багатим акціонерам на Уолл-стріт», — зазначає сенатор у повідомленні, опублікованому на його сайті.
Законопроєкт підтримали сенатор Лафонза Батлер і конгресмен Марк Таканов від Палати представників.
Також ініціативу підтримали більшість великих профспілок Америки, включаючи AFL-CIO.
Цікаво, що більшість робітників, згідно з результатами опитувань, навіть готові погодитись на зменшення зарплати заради можливості працювати 4 дні на тиждень замість 5. Таку ідею підтримують дві третини працівників у Великобританії.
Минулого року Велика Британія запустила найбільший у світі експеримент по праці 4 дні на тиждень. В ньому взяли участь понад 60 компаній і майже 3000 співробітників. Більшість підприємств зберегли або підвищили свою продуктивність. Дослідження також показало, що відсоток звільнень серед співробітників різко впав.
Більшість компаній, які взяли участь в експерименті, вирішили й надалі працювати за цією схемою.
Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон прогнозує навіть менше, ніж чотири дні на тиждень — він сказав, що наступне покоління співробітників завдяки ШІ працюватиме лише 3,5 дні на тиждень.
Професор Лондонської школи економіки Крістофер Піссарідес, який спеціалізується на автоматизації праці впевнений, що інструменти ШІ можуть допомогти працівникам досягти тієї самої продуктивності за 4 днів замість п’яти.
«Ми могли б покращити наш добробут загалом та більше відпочивати. Ми могли б легко перейти до чотириденного тижня», — сказав він на конференції в Глазго.
Однак, попри консенсус, менше 1% вакансій зараз пропонують чотириденний тиждень.
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