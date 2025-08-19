Новини Ігри 19.08.2025 comment views icon

В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом"

Маргарита Юзяк

В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом”
Steam / Valve

Хвилі скандалів змусили Steam змінити систему відгуків — тепер “мовне питання” на першому місці. Оновлення вийшло 18 серпня.

Valve вирішила формувати оцінки ігор за мовою в тих іграх, що мають щонайменше 2 000 публічних відгуків і принаймні 200 рецензій, написаних однією мовою. У таких випадках користувачі бачитимуть не лише загальну оцінку, а й рейтинг, сформований саме за рецензіями їхньою мовою. Valve не випадково обрала таке число. Адже мінімальних 10 рецензій було б замало, щоб вирахувати об’єктивний результат.

За словами компанії, мета оновлення — “краще вираження настроїв” різних груп гравців. Часто саме іноземні гравці першими стикаються з проблемами локалізації — тепер це краще відображатиметься у відгуках. Valve нагадала, що багато функцій у відгуках можна вмикати чи вимикати вручну, проте нова система для мов увімкнена за замовчуванням.

В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом”В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом”

Офіційно компанія не згадує бомбардування відгуками, але оновлення важко відокремити від останніх інцидентів. Наприклад, souls-like Wuchang: Fallen Feathers отримав хвилю негативних відгуків китайською. До речі, як результат гра отримала патч, який змінив сюжет та історичну інтерпретацію. Також на початку літа Helldivers 2 зіштовхнувся з понад 2600 відгуками від гравців, переважно з Китаю, невдоволених розвитком внутрішньоігрової кампанії.

В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом”
Приклад рецензій за “мовним принципом” в Steam

Тож тепер користувачі бачитимуть не лише узагальнену картину відгуків, а й локальний зріз думок гравців певною мовою. Інше оновлення навчило Steam показувати, скільки кадрів у грі справжні, а скільки — згенеровані. Паралельно тролі та інді-розробники видаляють моди одне одного з платформи.

Джерело: Steam

