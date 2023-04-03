В Україні починається продаж бездротових навушників OPPO Enco Air3 за ціною 2500 грн

Компанія ОРРО AED Україна презентувала новітні бездротові навушники OPPO Enco Air3 з модулем DSP, які керують обробкою OPPO Alive Audio в самому пристрої.

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Навушники OPPO Enco Air3 отримали драйвери з діафрагмою діаметром 13,4 мм. Також вони оснащені Cadence Tensilica HiFi 5 DSP для обробки звуку. Обробка OPPO Alive Audio здійснюється в самих навушниках. Тому ефекти об’ємного звуку не залежать від смартфона чи аудіоплеєра, який використовує власник. Для зв’язку з джерелами звуку слугує інтерфейс Bluetooth 5.3. Підтримується функція подвійного підключення пристроїв через Bluetooth, що дозволяє швидко перемикатися між різними джерелами звуку.

Навушники OPPO Enco Air3 можуть працювати без підзарядки до 6 годин. Завдяки використанню комплектного футляра автономність збільшується до 25 годин. Підтримується швидка зарядка – за 10 хвилин навушники отримують заряд для безперервної роботи протягом 2 годин. Кожен навушник важить 3,7 г. OPPO Enco Air3 мають рівень захисту IP54, тобто вони стійкі до бризок води.

Навушники OPPO Enco Air3 представлені в Україні у двох кольорових рішеннях: Бузковий (Misty Purple) та Білий (Glaze White). Новинку можна придбати на сайтах і в магазинах партнерів за ціною 2499 грн.