В Україні з’явився двохекранний ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED з Core i9-12900H та RTX 3050 Ti — коштує 130 тис. грн

Український офіс ASUS повідомив про старт офіційних продажів флагманського ноутбука Zenbook Pro 14 Duo OLED — варто пригадати, що вперше цю модель анонсували у травні разом з іншими Zenbook в межах оновлення модельного ряду та тільки зараз новинка дісталася України.

Особливості

Zenbook Pro 14 Duo OLED вирізняється насамперед оригінальною компактною конструкцією з двома екранами — додатково до основного 14,5-дюймового OLED-екрана (16:10, 2,8K, 120 Гц) нове покоління вже добре знайомого нам двохекранного ноутбука ASUS отримало допоміжний 12,7-дюймовий сенсорний екран ScreenPad Plus на всю ширину корпуса. Основний екран — сенсорний, з частотою оновлення 120 Гц, часом відгуку 0,2 мс та піковою яскравістю 550 кд/м2. Дисплей має сертифікацією Dolby Vision та відтворює 100% відтінків діапазону DCI-P3 з надзвичайно високою точністю, що підтверджується сертифікатом PANTONE Validated. Також присутня технологія фільтрації шкідливого синього світла (сертифікат TÜV Rheinland), хоча деякі дослідження вказують, що таке світло навпаки корисне в окремих випадках.

Допоміжний екран формату 32:10 вирізняється новим механізмом AAS Ultra, який підіймає віддалену від користувача частину екрана на 20 мм, нахиляючи її на 12° (це, за словами виробника, оптимальний кут для перегляду вмісту та одночасної роботи на двох екранах). Нове покоління ASUS ScreenPad Plus використовує програмну оболонку ScreenXpert 3, яка полегшує роботу режимі багатозадачності завдяки набору фірмових утиліт — наприклад, Control Panel (Панель керування) дозволяє зручно взаємодіяти з професійними програмами для творчості (змінювати розмір пензля, прозорість шару, насиченість кольору). На вибір пропонується чотири елементи керування: поворотний регулятор, кнопка, повзунок і лінійка прокручування. Наразі Панель сумісна з такими інструментами, як Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro та After Effects.

Серед інших покращень — нова система охолодження ASUS IceCool Plus, яка забезпечує посилений на 38% потік повітря в порівнянні з попереднім поколінням ноутбука. СО включає два вентилятори IceBlade, кожен із 97 рельєфними лопатками, та дві 8-міліметрові теплові трубки, з’єднані з центральним і графічним процесорами. Гаряче повітря від компонентів ефективно виводиться назовні за допомогою механізму AAS Ultra, який під час розкриття ноутбука створює вентиляційний отвір висотою 20 мм. Виробник запевняє, що CPU та GPU можуть працювати із сумарним TDP у 85 Вт без будь-якого тротлінгу.

Технічні характеристики ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

Процесор Core i9-12900H / Core i7-12700H Дисплей Основний дисплей: 14,5-дюймовий сенсорний OLED-дисплей, 2,8K (2880 x 1800), 120 Гц, 16:10, до 550 кд/м 2 ,100% DCI-P3, сертифікація DisplayHDR 550 True Black, PANTONE Validated та TÜV Rheinland

14,5-дюймовий сенсорний OLED-дисплей, 2,8K (2880 x 1800), 120 Гц, 16:10, до 550 кд/м Допоміжний ScreenPad Plus: 12,7-дюймовий сенсорний дисплей, 2880 x 864, 120 Гц, до 500 кд/м 2 , 100% DCI-P3, сертифікація PANTONE® Validated ОС Windows 11 Pro / Windows 11 Home Графіка RTX 3050Ti для ноутбуків ОЗП До 32 ГБ, 4800 МГц (на платі) Накопичувач SSD до 2 ТБ (M.2, NVMe, PCIe 4.0 x4) Інтерфейси Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Вебкамера До Full HD, ІЧ-камера з сенсором ALS/RGB та ToF Порти 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) з підтримкою напруги заряджання 5~20 В

USB 3.2 Gen 2 Type-A

HDMI 2.1

кард-рідер microSD (SD Express 7.1)

комбінований аудіороз’єм 3,5 мм Тачпад Мультисенсорний Звук Harman Kardon

Dolby Atmos

Інтелектуальний підсилювач

Усунення шумів за допомогою ШІ Акумулятор 76 Вт*год, літій-полімерний Блок живлення Блок живлення 180 Вт Розміри та маса 323,5×224,7×17,9 мм та близько 1,75 кг

Ціна та доступність

Ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) вже можна купити в Україні за ціною від 129 999 грн. Це рекомендована ціна за конфігурацію з процесором Intel Core i9-12900H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків, ОЗП 32 ГБ та SSD 2 ТБ.