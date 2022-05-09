Новые ASUS Zenbook 2022-го года: флагман Zenbook Pro 16X OLED с наклоненной под углом клавиатурой, Zenbook Pro 14 Duo OLED с двумя дисплеями и Zenbook S 13 OLED весом 1 кг с автономностью до 19 часов

Компания ASUS обновила линейку ноутбуков и представила новые устройства серии Zenbook модельного ряда 2022 года. Пользователям предлагаются тонкие и легкие Zenbook S, флагманский Zenbook Pro 16X OLED, Zenbook Pro 14 Duo OLED с двумя дисплеями и первый 17-дюймовый Zenbook.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Модель Zenbook Pro 16X OLED позиционируется в качестве наиболее мощного ZenBook всех времён. Он оснащён процессором к Intel Core i9 12900H 12-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков. Механизм AAS Ultra при открытии ноутбука создаёт вентиляционное отверстие высотой 14,5 мм, а также наклоняет клавиатуру на угол 7°. Таким образом, CPU и GPU могут работать с комбинированным TDP в 140 Вт в режиме производительности без тротлинга, а в стандартном режиме уровень шума не превышает 40 дБ. Аппарат обладает 16-дюймовым сенсорным дисплеем OLED (Dolby Vision, PANTONE Validated, DisplayHDR True Black 500, 100% DCI-P3) с соотношением сторон 16:10, разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 550 кд/м2. Аккумулятор ёмкостью 96 Вт·ч обеспечивает до 10 часов автономной работы. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе, имеет толщину 16,9 мм и вес 2,4 кг.

Новый Zenbook Pro 14 Duo OLED – это компактный ноутбук с двумя экранами, который также является первым в мире 14,5-дюймовым ноутбуком, оснащённым OLED дисплеем с разрешением 2,8K (16:10) и частотой обновления 120 Гц (яркость 500 кд /м2, Dolby Vision, PANTONE Validated, 100% DCI-P3). Он имеет увеличенный и более яркий по сравнению с прошлым поколением 12,7-дюймовый дополнительный сенсорный экран ScreenPad Plus, автоматически наклоняющийся благодаря механизму AAS Ultra. Устройство оснащено процессором Intel Core i9-12900H 12-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (суммарный TDP до 85 Вт).

В дополнение к флагманским 14,5- и 16-дюймовым моделям, в серию Zenbook Pro также вошли новый 15,6-дюймовый ноутбук-трансформер Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) и Zenbook Pro 17 (UM6702) – первый 17,3-дюймовый Zenbook. Сертифицированный по программе Intel Evo, Zenbook Pro 15 Flip OLED – первый в мире ноутбук с 15,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем категории 2,8K 120 Гц. В максимальной конфигурации он оснащён процессором Intel Core i7 12-го поколения и дискретной видеокартой Intel Arc A370M.

Zenbook Pro 17 оснащён 17,3-дюймовым сенсорным IPS-экраном с тонкими рамками, разрешением 2,5K, частотой обновления 165 Гц, поддержкой технологии Dolby Vision и сертификацией PANTONE Validated. Конфигурация включает процессор до AMD Ryzen 9 6900HX и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050.

Серия тонких и лёгких ноутбуков Zenbook S получила две новые 13,3-дюймовые модели: ноутбук-планшет Zenbook S 13 Flip OLED и традиционный Zenbook S 13 OLED. Шарнир ErgoLift раскрывает экран ноутбука Zenbook S 13 Flip OLED на угол до 360 градусов. При толщине 14,9 мм он весит всего 1,1 кг, а в его основе в максимальной конфигурации используется процессор Intel Core i7 12-го поколения и аккумулятор ёмкостью 67 Вт·ч.

Zenbook S 13 OLED выполнен на платформе AMD. Его максимальная конфигурация включает в себя процессор AMD Ryzen 7 6800U и видеокарту AMD Radeon 680M. Корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной 14,9 мм весит всего 1 кг. Продолжительность работы устройства от аккумулятора составляет до 19 часов.