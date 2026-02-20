В Україні запускають сервіс єЧек: паперові чеки перейдуть "у цифру" і ваш банківський застосунок

ПРРО / ПриватБанк

В Україні стартував пілот національного сервісу єЧек. Його ідея проста: замість паперового фіскального чека ви отримуєте цифровий — і він автоматично зберігається у вашому банківському застосунку. Тобто там, де ви й так переглядаєте свої витрати та рух коштів.





Завдяци цьому нововведенню більше не потрібно складати чеки в гаманець або шукати їх по шухлядах, коли треба повернути товар чи скористатися гарантією. Чек одразу з’являється у смартфоні після оплати карткою. До пілоту вже приєдналися “ПриватБанк“, ПУМБ, VST Bank і monobank. Отримати єЧек можна в мережах “Аврора”, “Фора”, Auchan, а також на АЗС “Укрнафта”. Повноцінний запуск сервісу по всій країні запланували на кінець 2026 року.

Як працює єЧек для покупця

Усе відбувається без зайвих дій. Не потрібно встановлювати додаткові застосунки магазинів чи проходити окрему реєстрацію. Якщо ви розраховуєтеся безготівково, чек автоматично потрапляє у застосунок вашого банку.

Людина сама вирішує, який формат обрати — цифровий чи паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками й нікого ні до чого не змушує. Якщо потрібен неодмінно папір, (наприклад, для звітності), він залишається.





Як заявляють у Мінцифрі, в рамках цього проекту подбали про приватність. Чек бачите тільки ви у своєму банківському застосунку. Далі інформація не передається.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

єЧек для бізнесу

Цифри показують масштаб проблеми з паперовими чеками. Лише у 2025 році в Україні сформували 9,49 млрд чеків. На папір для їх друку бізнес щороку витрачає приблизно 600 млн грн.

Менше паперу — менше витрат на стрічки для касових апаратів і менше технічних збоїв через їх заміну. Каса при цьому працює як і раніше. Потрібно лише налаштувати її за інструкцією.

Є ще екологічний аспект. Термопапір для чеків містить BPA і не переробляється як звичайний папір. Цифровий формат знімає цю проблему.

Програма відкрита для компаній, які працюють із РРО або ПРРО та приймають безготівкові платежі. Участь добровільна. Щоб підключити єЧек, потрібно подати заявку та налаштувати касу за інструкціями на сайті echeck.me.gov.ua/sellers.

Джерело: Мінцифри