В ЄС відстежуватимуть криптовалютні платежі за прикладом банківських переказів – нове законодавство планує перейняти й Україна

Минулого тижня Європарламент погодив «Закон про крипторинки» (MiCА) — комплексні правила регулювання криптоактивів, які дозволять боротися з «відмиванням грошей» і незаконними переказами в ЄС.
Правила передбачають, що:
- З 2024 року на всі криптовалютні перекази в ЄС (незалежно від суми) поширюватиметься так зване «правило подорожі» – тобто інформація про джерело активу та його бенефіціара передаватиметься разом із транзакцією і зберігатиметься в обох сторін.
- Усі фірми, які планують випускати чи торгувати токенізованими активами та стейблкоїнами, мають отримати ліцензію для кожної конкретної країни ЄС, де будуть здійснювати діяльність.
- Законодавство також вимагає від постачальників послуг для криптоактивів автоматично ділитися інформацією з податковою службою (але правила не застосовуються до переказів від людини до людини, які здійснюються без постачальника або між постачальниками, які діють від свого імені).
- Крім того, Європейське управління цінних паперів і ринків (ESMA) отримає повноваження втручатися та забороняти/обмежувати діяльність криптоплатформ, які «не захищають належним чином інвесторів або загрожують цілісності ринку чи фінансовій стабільності».
- MiCA також розв’язує проблеми з впливом криптовалюти на довкілля, оскільки компанії відтепер мають звітувати про споживання електроенергії та вплив цифрових активів на навколишнє середовище.
«Нещодавні події підтвердили нагальну потребу в запровадженні правил, які краще захищатимуть європейців, які інвестували в ці активи, і запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією для відмивання грошей і фінансування тероризму», — сказала міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон.
MiCA призначений для того, щоб криптоперекази в межах ЄС можна було відстежувати, так само як і звичайні банківські перекази. Крім того, правила покликані захистити інвесторів, підвищивши прозорість криптооперацій та створивши комплексну систему для емітентів і постачальників послуг, включно з дотриманням правил боротьби з відмиванням грошей.
Криптовалюти, такі як біткоїн, відстежують транзакції через блокчейн-запис. І хоча всі транзакції реєструються в загальнодоступній книзі, їх можна відстежити лише до відкритого ключа користувача, а не до його реальної особистої інформації. Ця псевдоанонімність спонукала багатьох інвестувати в криптовалюту, але це все одно створює низку ризиків.
Наразі при роботі з криптоактивами люди не підпадають під дію правил захисту прав споживачів ЄС і ризикують втратити гроші. Крім того, ЄС побоюється, що широке використання криптовалюти може призвести до фінансової нестабільності, маніпулювання ринком і фінансових злочинів.
Згідно з даними платформи Chainalysis, у 2022 році сума криптовалюти, отриманої незаконним шляхом або для використання групами чи окремими особами в незаконних цілях, включаючи тероризм і торгівлю людьми, становила трохи більш як $20 млрд.
Поки що політика в усьому світі варіювалася від ігнорування до повної заборони використання криптовалют. Велика Британія обрала поетапний підхід до регулювання, почавши зі стейблкоїнів, щоб згодом перейти й на інші криптоактиви, але чітких часових рамок немає. Тим часом США дотримувались дещо індивідуального підходу до справи, наприклад переслідування окремих осіб.
На противагу загальносвітової тенденції, планується, що MiCA стане першим у світі комплексним набором правил для регулювання криптоактивів; він також є частиною пакета законодавчих пропозицій щодо посилення правил ЄС для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, представленого Комісією у 2021 році. Пакет також містить пропозицію щодо створення нового органу ЄС для боротьби з відмиванням грошей.
За даними Reuters, криптокомпанії вітають «визначеність у регулюванні» і вимагають подібних дій від решти країн.
Правила MiCA також ляжуть в основу нового закону про віртуальні активи в Україні, який, ймовірно, буде ухвалений наприкінці року:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку раніше назвала схвалення правил ЄС «історичним рішенням» та зазначила, що «Україна буде однією із перших держав, яка імплементує цей регламент в національне законодавство».