В ЄС відстежуватимуть криптовалютні платежі за прикладом банківських переказів – нове законодавство планує перейняти й Україна

Минулого тижня Європарламент погодив «Закон про крипторинки‎» (MiCА) — комплексні правила регулювання криптоактивів, які дозволять боротися з «‎відмиванням грошей» і незаконними переказами в ЄС.

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Правила передбачають, що:

З 2024 року на всі криптовалютні перекази в ЄС (незалежно від суми) поширюватиметься так зване «‎правило подорожі» – тобто інформація про джерело активу та його бенефіціара передаватиметься разом із транзакцією і зберігатиметься в обох сторін.

Усі фірми, які планують випускати чи торгувати токенізованими активами та стейблкоїнами, мають отримати ліцензію для кожної конкретної країни ЄС, де будуть здійснювати діяльність.

Законодавство також вимагає від постачальників послуг для криптоактивів автоматично ділитися інформацією з податковою службою (але правила не застосовуються до переказів від людини до людини, які здійснюються без постачальника або між постачальниками, які діють від свого імені).

Крім того, Європейське управління цінних паперів і ринків (ESMA) отримає повноваження втручатися та забороняти/обмежувати діяльність криптоплатформ, які «‎не захищають належним чином інвесторів або загрожують цілісності ринку чи фінансовій стабільності».

MiCA також розв’язує проблеми з впливом криптовалюти на довкілля, оскільки компанії відтепер мають звітувати про споживання електроенергії та вплив цифрових активів на навколишнє середовище.

«Нещодавні події підтвердили нагальну потребу в запровадженні правил, які краще захищатимуть європейців, які інвестували в ці активи, і запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією для відмивання грошей і фінансування тероризму», — сказала міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

MiCA призначений для того, щоб криптоперекази в межах ЄС можна було відстежувати, так само як і звичайні банківські перекази. Крім того, правила покликані захистити інвесторів, підвищивши прозорість криптооперацій та створивши комплексну систему для емітентів і постачальників послуг, включно з дотриманням правил боротьби з відмиванням грошей.

Криптовалюти, такі як біткоїн, відстежують транзакції через блокчейн-запис. І хоча всі транзакції реєструються в загальнодоступній книзі, їх можна відстежити лише до відкритого ключа користувача, а не до його реальної особистої інформації. Ця псевдоанонімність спонукала багатьох інвестувати в криптовалюту, але це все одно створює низку ризиків.

Наразі при роботі з криптоактивами люди не підпадають під дію правил захисту прав споживачів ЄС і ризикують втратити гроші. Крім того, ЄС побоюється, що широке використання криптовалюти може призвести до фінансової нестабільності, маніпулювання ринком і фінансових злочинів.

Згідно з даними платформи Chainalysis, у 2022 році сума криптовалюти, отриманої незаконним шляхом або для використання групами чи окремими особами в незаконних цілях, включаючи тероризм і торгівлю людьми, становила трохи більш як $20 млрд.

Поки що політика в усьому світі варіювалася від ігнорування до повної заборони використання криптовалют. Велика Британія обрала поетапний підхід до регулювання, почавши зі стейблкоїнів, щоб згодом перейти й на інші криптоактиви, але чітких часових рамок немає. Тим часом США дотримувались дещо індивідуального підходу до справи, наприклад переслідування окремих осіб.

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На противагу загальносвітової тенденції, планується, що MiCA стане першим у світі комплексним набором правил для регулювання криптоактивів; він також є частиною пакета законодавчих пропозицій щодо посилення правил ЄС для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, представленого Комісією у 2021 році. Пакет також містить пропозицію щодо створення нового органу ЄС для боротьби з відмиванням грошей.

За даними Reuters, криптокомпанії вітають «визначеність у регулюванні» і вимагають подібних дій від решти країн.

Правила MiCA також ляжуть в основу нового закону про віртуальні активи в Україні, який, ймовірно, буде ухвалений наприкінці року:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку раніше назвала схвалення правил ЄС «історичним рішенням» та зазначила, що «Україна буде однією із перших держав, яка імплементує цей регламент в національне законодавство‎».