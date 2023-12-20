Valve зобов’язали повернути €14 тис. гравцю за кейси CS:GO (лутбокси), оскільки в Австрії їх визнали незаконними

Valve має повернути 14 096,58 євро гравцю CS:GO, який витратив ці гроші на відкриття кейсів після того, як суд в Штирії (Австрія) постановив, що кейси Counter-Strike є незаконними азартними іграми. Кейси в Counter-Strike — це один з основних способів отримання скінів зброї та ножів, але процес їх отримання заснований на везінні й нагадує казино. Valve може подати апеляцію на це рішення.

Padronus та юридична фірма Salburg стверджували в судовому процесі, що запропоновані лутбокси Counter-Strike порушують австрійське законодавство про азартні ігри, а тому витрачені суми повинні бути повернуті. Суд підтримав цю позицію і класифікував лутбокси Counter-Strike як незаконні азартні ігри.

Гравець скористався послугами австрійського «судового фінансиста» Padronus, щоб подати позов проти Valve. Padronus пропонує свої послуги австрійським гравцям, які придбали лутбокси в таких іграх, як FIFA, Call of Duty та Counter-Strike. В Австрії існує монополія на азартні ігри, і лише одна компанія — Casino Austria AG — має ліцензію на надання послуг з організації азартних ігор в інтернеті, передає Dexerto.

Padronus заявляє: «Згідно з австрійським законом про азартні ігри, кожен постачальник лутбоксів повинен мати ліцензію. Однак оператори FIFA, Call of Duty та інших ігор не мають ліцензії».

Це перше рішення щодо лутбоксів у німецькомовному регіоні, яке стосується гри Counter-Strike. Valve стала другим провайдером відеоігор, після FIFA, який був викритий у нелегальних азартних іграх в Австрії. — виконавчий директор Padronus Ріхард Айбл.

За словами Айбла, суддя, який розглядав справу, був знайомий з грою Counter-Strike, і тому одразу зрозумів суть справи. Це дало змогу уникнути головної перешкоди, яка зазвичай асоціюється з подібними справами, а саме: суддя повинен розумітися на іграх і системі лутбоксів. Оскільки Valve не має ігрової ліцензії, контракти, укладені між нею та позивачем, є недійсними, а здійснені платежі підлягають поверненню.

У Valve є чотири тижні на оскарження рішення. Якщо вона вирішить не подавати апеляцію, рішення буде остаточним і юридично обов’язковим. Раніше австрійські суди вже виносили подібні рішення проти EA та Sony щодо паків FIFA, які також вважаються незаконними лутбоксами в Австрії.