Variety: на стрімінгу та сиквелах голлівудські актори заробляють у рази більше, ніж на оригінальних фільмах

Голлівудське видання Variety проаналізувало гонорари американських акторів і дійшло цікавих висновків. Виявляється, навіть відомі і популярні актори можуть отримувати відносно невисокі гроші за оригінальні (або цікаві для них самих) фільми, але якщо справа доходить до продовжень або проектів для стрімінгових гігантів типу Netflix або Apple, то актори можуть розраховувати на дуже серйозну надбавку.

Як приклад, видання згадує Тома Круза, який отримає близько $100 млн за свій останній бойовик Top Gun: Maverick / “Топ Ган: Меверік”. Задля справедливості варто зазначити, що це не фіксований гонорар, а гонорар плюс відсоток від кінотетатральних зборів (які вже перевищили позначку $1,2 млрд). За наступні два бойовики серії Mission: Impossible / «Місія нездійсненна» Том Круз отримає близько $12-14 млн гарантованого гонорару і невідомий (але, напевно, дуже високий) відсоток від кінозборів. Дуейн Джонсон отримає $22,5 млн гонорару за головну роль у супергеройському фільмі Black Adam / “Чорний Адам” та додаткові бонуси за продюсування та просування фільму у своїх соціальних мережах.

Великі кіностудії охоче йдуть на такі умови, тому що присутність у фільмі актора рівня Тома Круза практично гарантує касовий успіх. Цікаво, що в попередні роки кінозірки вважали за краще отримувати “все відразу”, обумовлюючи фіксований гонорар на рівні $20 млн. Проте справедлива і зворотна ситуація – багато зірок готові на радикальне зниження гонорару, якщо фільм знімає визнаний режисер. Наприклад, за участь у майбутньому фільмі Крістофера Нолана Oppenheimer / “Опенгеймер” актори Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон та Емілі Блант отримають лише по $4 млн, хоча звикли до гонорарів не менше $10 млн.

Ще один важливий аспект зростання гонорарів – конкуренція серед стрімінгових сервісів. Так, Apple заплатить $30 млн Леонардо Ді Капріо за зйомки у фільмі Killers of the Flower Moon / “Вбивці квіткового місяця”, таку ж суму Бреду Пітту за участь у неназваній поки що драмі про чемпіонат Formula One і цілих $35 млн Віллу Сміту за історичний трилер про втікача раба Emancipation / “Звільнення”. Netflix пообіцяв $20 млн Крісу Хемсворту і $10 млн Міллі Боббі Браун за зйомки у продовженнях фільмів Extraction / “Тайлер Рейк: Операція з порятунку” та Enola Holmes / “Енола Холмс” відповідно.

Дуже цікава ситуація із сикквелами фільмів, які показали відмінні касові результати. Після того, як перший Aquaman / “Аквамен” зібрав понад $1 млрд, Джейсон Момоа подвоїв свій гонорар за сіквел (у першому фільмі він отримав $7,5 млн, а в другому – вже $15 млн). Ще більш показовою є ситуація з сіквелом Joker / “Джокер” – за роль у першій картині Хоакін Фенікс отримав $4,5 млн, але за продовження йому заплатять уже $20 млн – тобто в 4,5 рази більше (спасибі зборам у $1,07 млрд).

Джерело: Variety