Новини Кіно 12.06.2025 о 18:09 comment views icon

A24 найняла 19-річного ютубера режисером повнометражного горору «Залаштунки»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

A24 найняла 19-річного ютубера режисером повнометражного горору «Залаштунки»
Кейн Парсонс (Kane Pixels) / YouTube

19-річний ютубер Кейн Парсонс, який прославився на YouTube завдяки вірусному горору «Залаштунки», зніме повнометражну версію фільму для A24.

Він став наймолодшим режисером, який коли-небудь керував фільмом для A24. У головних ролях знімуться Чіветель Еджіофор («12 років рабства») та Ренате Рейнсве («Найгірша людина у світі»). Знімання стартують уже цього літа. А щоб перспективний режисер не розгубився, він працюватиме разом із досвідченою командою продюсерів. Зокрема до команди приєднався сценарист Роберто Патіно, відомий за серіалом «ДМЗ».

Натяки на можливий сюжет можна найти на YouTube-каналі Парсонса. A24 найняла парубка після того, як його серія короткометражних жахів «Залаштунки» (The Backrooms) стала хітом. Судячи з оригіналу, фільм буде досліджувати концепцію альтернативних вимірів і гнітючого простору, в якому легко загубитись. Очікується, що візуальний стиль, який Парсонс відтворив у короткометражках, стане основним.

Але про The Backrooms вперше почули у 2019 році в глибинах інтернету для особливих поціновувачів — на форумі 4chan. Анонімний користувач опублікував фото порожнього коридору з жовтими стінами, а інший вигадав моторошний. Згодом ця історія розрослася, їй придумали власні рівні, правила та зняли відеоадаптації.

«Якщо ти не будеш обережним і випадково “випадеш” із реальності в неправильному місці, ти опинишся в “Залаштунках” — місці, в якому тебе оточуватиме тільки запах старого мокрого килима, божевілля моножовтих стін, нескінченний фоновий шум люмінесцентних ламп та близько 600 млн квадратних миль хаотично сегментованих порожніх кімнат, в яких ти можеш застрягти. Боже, бережи тебе, якщо почуєш, що щось блукає неподалік, бо воно, безумовно, вже почуло тебе», — йшлося в оригінальному дописі, пишуть на Reddit.

A24 найняла 19-річного ютубера режисером повнометражного горору «Залаштунки»
Оригінальна кріпі-паста «Залаштунки» 4chan

Фактично A24 вирішила перетворити кріпі-пасту (жахастик) з 4chan на повноцінний фільм. Ідея вписується в останню тенденцію, коли YouTube-режисери отримують зелене світло від великих студій. До цього схожий шлях пройшли брати Філіппоу з каналом RackaRacka — їхній фільм «Говори до мене» став несподіваним хітом. А Девід Ф. Сандберг, автор короткометражки «Не вимикай світло», згодом зняв повнометражну версію та перейшов до «Шазам: Лють Богів!» у DCU. 

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Джерело: World of Reel

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