Новини Кіно 11.06.2025 о 17:56 comment views icon

Трейлер горору «Хлопці Авраама» від сина Стівена Кінга повертає Дракулу та Ван Хельсінгів

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Трейлер горору «Хлопці Авраама» від сина Стівена Кінга повертає Дракулу та Ван Хельсінгів
«Дракула» 1992 рік

Фільм «Хлопці Авраама: Історія Дракули» (Abraham’s Boys: A Dracula Story) отримав перший трейлер — це творіння Джо Гілла, сина Стівена Кінга, про минуле життя Ван Хельсінга.

Фільм заснований на оповіданні «Хлопці Авраама» зі збірки «Примари 20-го століття», що побачила світ у 2004 році. Трейлер відкривається сценами буденного життя родини Ван Хельсінгів у віддаленій сільській місцевості. Однак швидко стає зрозуміло, що з матір’ю сім’ї коїться щось зловісне. Невдовзі в кадрі з’являється вампір, що нагадує містера Барлоу з екранізації «Салимове Лігво» — культового роману Стівена Кінга.

Згідно з офіційним синопсисом, брати Макс і Руді Ван Хельсінги зростають під контролем батька, який здається одержимим параноєю. У дитинстві вони не розуміють причин його суворості та відстороненості. Та поступово їм відкривається страшна правда: їхній батько колись боровся з самим Дракулою. І з цього моменту їхнє спокійне життя руйнується — хлопцям доводиться прийняти несподівану і жахливу спадщину, від якої вже не втечеш.

Режисеркою фільму стала Наташа Кермані, а головні ролі виконали Тітус Веллівер, Джоселін Донахью, Джуда Маккі, Аврора Перріно та Бреді Хепнер. «Хлопці Авраама: Історія Дракули» вийде в кінотеатрах 11 липня, щодо прем’єри в Україні поки що невідомо. Після цього фільм з’явиться на стримінгу Shudder.

Це далеко не перша екранізація творів Джо Гілла. У 2013 році його роман «Роги» було адаптовано в кіно, де головну роль зіграв Деніел Редкліфф. Комікс «Ключі Локків» став популярним серіалом на Netflix, а історія «Чорний телефон» у 2021 році вийшла на великих екранах з Ітаном Гоуком у ролі викрадача дітей. Нещодавно сиквел отримав трейлер, де Гоук повертається зі світу мертвих, і дату прем’єри.

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Джерело: Games Radar

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