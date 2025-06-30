«Формула-1» і Бред Пітт принесли перший касовий хіт для Apple — $144 млн на старті прокату

Бред Пітт на кадрах «Формули-1» / Apple

Спортивна драма «Формула-1» стартувала з неймовірними $144 млн у світовому прокаті — рекорд для оригінальних фільмів Apple і найбільший запуск у кар’єрі Бреда Пітта.

Бюджет фільму склав $200 млн, тож до беззбитковості ще довгий шлях. Хоча у порівнянні з касовими зборами попередників, «Формула-1» вже має неабияке досягнення. Для порівняння:

З огляду на такий потужний старт, галузеві аналітики зараз оцінюють майбутні касові збори «Формули-1» в діапазоні від $500 до $600 млн. Якщо фільм сягне хоча б $517 млн, то його каса перевищить досягнення усіх чотирьох попередників разом узятих.

Нагадаємо, що «Формула-1» Джозефа Косінськи показує Бреда Пітта у ролі досвідченого автопілота Сонні Хейса, який повертається на трек після страшної аварії, аби стати наставником вундеркінда-новачка Джошуа Пірса (Дамсон Ідріс). Фільм мав надзвичайно позитивні перші реакції, включно із порівнянням з «Топ Ґан: Меверік», які підтвердились високими актуальними оцінками: 83% від критиків і 97% від глядачів на Rotten Tomatoes.

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Тим часом «28 років потому» Денні Бойла побив ще один рекорд і став найкасовішим фільмом франшизи із заробітками у $103 млн по всьому світу. Нагадаємо, що фільм лише стартовий в трилогії, яка продовжиться «Храмом кісток» Ніа да Кости й обіцяє повернути персонажа Кілліана Мерфі.

З оцінками у «28 років потому» зараз ситуація погіршилась — попри старт у 100% від критиків на Rotten Tomatoes, глядачі оцінили фільм у скромні 64%, нарікаючи на діри у сюжеті, сумнівну акторську гру і «безглуздий фінал».

«За авторську сміливість, максимальну напругу у деяких сценах і форму загалом стрічка заслуговує на 10 з 10. Але сюжетно як єдине ціле вона розсипається об стіну алогічності та сумнівної адекватності показаного, що здатне неабияк зіпсувати загальне враження», — з рецензії ITC.

Джерело: Deadline, Variety, 9to5mac