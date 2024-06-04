Веселковий Tesla Cybertruck взяв участь у ЛГБТК-параді у Лос-Анджелесі — як тобі таке, Ілон Маск?

У параді ЛГБТК-параду в Лос-Анджелесі брав участь автомобіль Tesla Cybertruck, розмальований у веселкові кольори. Вантажівка у кольорах прайду привернула увагу натовпу, який зібрався на фестиваль та знімав і фотографував авто.

Випадок викликав глузування в субредіті r/TeslaMotors. Коментатори, зокрема, жартували, що це «один із найменш огидних» Cybertruck. У Reddit та X Twitter багато хто казав, що Ілону Маску не сподобався б такий колір авто, йому прямо дорікають зневажливим ставленням до LGBTQ+, «особливо T». Саме перефарбування машини вважають саркастичним натяком на погляди мільярдера.

Одна з доньок Маска є трансгендерною, хоча вона не хоче мати з ним нічого спільного. Біограф Уолтер Айзексон припускає, що трансфобія маска може бути спровокована її переходом.

Онлайн курс UI/UX Design Pro від Hillel IT School. Навчіться проєктувати інтерфейси з урахуванням поведінки користувачів, розв'язувати їх проблеми через Customer Journey Mapping, створювати дизайн-системи і проводити дослідження юзабіліті, включаючи проєктування мобільних додатків для Android та iOS і розробку UX/UI на основі даних! Дізнатися більше

З іншого боку відомо, що ще до того, як Маск став мільярдером, його компанії вважалися чудовим місцем для роботи ЛГБТК. Насправді Tesla фактично спонсорувала прайди та навіть виготовляла власні автомобілі веселкових кольорів до 2022 року.

Подібно до расистів, які стверджують, що мають кольорових друзів, Маск нещодавно написав на X, що він заохочує своїх «друзів-геїв» заводити дітей «задля продовження цивілізації». Відомо, що він завжди багато акцентує на народжуваності та зростання населення. Так чи інакше, Ілон Маск поки не відреагував на випадок.

Джерело: TheByte