Новини Технології 28.11.2023 о 14:24 comment views icon

Відео: автономний екскаватор звів 6-метрову стіну з каменю, використовуючи комп’ютерний зір та штучний інтелект

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Юрій Орос

Автор новин

Відео: автономний екскаватор звів 6-метрову стіну з каменю, використовуючи комп’ютерний зір та штучний інтелект

Дослідники з Швейцарської вищої технічної школи Цюриха (ETH Zurich) навчили автономний екскаватор самостійно будувати стіни з валунів масою кілька тонн і будівельного сміття.

Досі будівництво стін із сухого каменю вимагало величезної кількості ручної праці. Але команда розробила метод використання автономного екскаватора під назвою HEAP для зведення стіни з сухого каменю заввишки шість метрів і завдовжки 65 м. Стіна вбудовується у спланований у цифровому форматі та виритий автономно ландшафтний парк.

За допомогою датчиків екскаватор може автономно намалювати 3D-карту будівельного майданчика і локалізувати наявні будівельні блоки та каміння для зведення стіни. Спеціально розроблені інструменти та підходи комп’ютерного зору дають змогу екскаватору сканувати та захоплювати великі камені у своєму безпосередньому оточенні. Він також може оцінювати їхню приблизну вагу та точку центру мас. Алгоритм штучного інтелекту визначає найкраще положення для кожного каменя, а потім екскаватор сам виконує завдання, розміщуючи камені у потрібному місці.

Студенти та випускники швейцарських університетів ETH Zurich та HSLU раніше демонстрували рекордний електромобіль, який зміг розігнатися до 100 км/год найшвидше у світі, менш як за секунду.

Відео рекордного прискорення електромобіля — 0-100 км/год за 0,956 с на ділянці 12 м

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