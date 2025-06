Відео RPG Dungeons & Dragons «злили» у мережу — привіт, Dragon Age і Baldur’s Gate

Dragon Age: The Veilguard / Baldur's Gate 3

У мережу просочилися кадри з Dungeons & Dragons, що розроблялася як RPG-гра з відкритим світом. Вона одночасно схожа на The Witcher та Baldur’s Gate 3.

У відео бойова система нагадує Dragon Age: The Veilguard, загальна структура світу — як у The Witcher. А ось настрій персонажів десь на межі жартівливого фентезі в стилі Baldur’s Gate 3. Проблема лише в одному: гру, ймовірно, вже скасували.

Минулого року студія Hidden Path Entertainment заявляла, що працює над RPG за D&D разом із правовласником франшизи Wizards of the Coast. Проте майже одразу після цього Джейсон Шрайєр з Bloomberg знайшов джерело всередині і офіційного речника Wizards. Вони сказали, що гру вже прикрили.

Утім ситуація не без нюансу. Hidden Path на своєму сайті досі стверджує, що працює над D&D-проєктом. Тоді з якої гри кадри? На них видно бойові сутички з виглядом від третьої особи, де використовуються ближні атаки, а також кілька коротких кат-сцен, прості головоломки та невеликі стелс-епізоди. Усе це відбувається у відкритому світі або точніше його фрагменті, який цілком міг би бути з якоїсь сучасної фентезі-гри.

Звідки саме ці матеріали — до кінця не ясно. Можливо, це ранній білд скасованого проєкту, а можливо — щось із нового етапу тієї ж гри, яку просто не анонсували офіційно. У будь-якому разі, стиль, механіки й загальний вайб вписуються в сучасну хвилю сюжетних RPG: трохи BioWare, клаптик Larian, шматочок CD Projekt.

Окремо зазначається, що Wizards of the Coast не збирається зупинятися. У компанії — великі плани на геймдев: Baldur’s Gate 3 вистрілила, а тепер є ідеї для Baldur’s Gate 4 (які не сподобалися правовласнику), а також нова співпраця з творцем Dragon Age: The Veilguard. Ще одна команда, сформована з колишніх розробників BioWare, зараз доробляє гру Exodus, яку готують до релізу наступного року. Тому існує шанс, що RPG по Dungeons & Dragons може вистрілити в майбутньому.

Джерело: Games Radar