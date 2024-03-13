Відео: запуск японської ракети Space One закінчився вибухом

Space One сподівалася стати першою приватною компанією в Японії, яка вивела супутник на орбіту. Проте, її спроба закінчилася вогняним вибухом через кілька секунд після старту.

Ракета Kairos стартувала з космодрому Kii у Вакаямі, префектурі на південь від Осаки, що належить компанії. Директор Space One Мамору Ендо повідомив журналістам на конференції, що автоматизована система ракети виявила аномалію через п’ять секунд після зльоту і запустила функцію самознищення. Компанія ще не з’ясувала, що це за аномалія, і буде розслідувати інцидент для отримання відповідей.

Kairos ніс корисне навантаження для Центру супутникової розвідки, який збирає й аналізує інформацію з космічних знімків для японського уряду. Цей супутник мав стати альтернативою наявному японському супутнику, що здійснює моніторинг військових об’єктів у Північній Кореї та ракетних запусків у цій країні, передає Engadget.

Space One, за підтримки Canon і аерокосмічного виробника IHI, з часом сподівається запропонувати послуги із запуску супутників за допомогою малих ракет, які, за її словами, «пропонують більшу гнучкість у плануванні, ніж великі». Компанія також прагне забезпечити «найкоротший у світі час від укладення контракту до запуску, а також найчастіший у світі графік запусків», мінімізуючи при цьому витрати на виведення супутників на орбіту.

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