Відеокартам NVIDIA GeForce RTX 50 приписують пам’ять GDDR7 зі швидкістю 28 Гбіт/с та 512-бітною шиною

Інсайдер Kopite7kimi поділився деякими новими подробицями про майбутні відеокарти NVIDIA серії GeForce RTX 50. Раніше він стверджував, що флагман цієї лінійки отримає 512-бітну шину пам’яті, однак через кілька місяців цю інформацію було спростовано на користь відомостей про 384-бітну шину. Тепер Kopite7kimi знову розповідає про 512-бітний варіант, не заглиблюючись у деталі. Ймовірно, NVIDIA розглядає різні варіанти специфікації пам’яті, що й викликає появу різної інформації від інсайдерів.

I think my persistence is correct.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) March 11, 2024