Відеокартам NVIDIA GeForce RTX 50 приписують пам’ять GDDR7 зі швидкістю 28 Гбіт/с та 512-бітною шиною

Інсайдер Kopite7kimi поділився деякими новими подробицями про майбутні відеокарти NVIDIA серії GeForce RTX 50. Раніше він стверджував, що флагман цієї лінійки отримає 512-бітну шину пам’яті, однак через кілька місяців цю інформацію було спростовано на користь відомостей про 384-бітну шину. Тепер Kopite7kimi знову розповідає про 512-бітний варіант, не заглиблюючись у деталі. Ймовірно, NVIDIA розглядає різні варіанти специфікації пам’яті, що й викликає появу різної інформації від інсайдерів.

I think my persistence is correct. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 11, 2024

Що ще важливіше, Kopite7kimi стверджує, що нова серія GeForce RTX 50 буде використовувати пам’ять GDDR7 з пропускною здатністю 28 Гбіт/с, що значно випереджає можливості GDDR6X. При цьому у NVIDIA все ще залишиться багато можливостей для майбутніх оновлень, оскільки пам’ять GDDR7 здатна досягати швидкості понад 32 Гбіт/с.

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Модулі GDDR7 обсягом 3 ГБ, швидше за все, не будуть використовуватись в першій хвилі лінійки RTX 50. Однак відомо, що вони знаходяться в розробці й мають бути представлені наступного року. Отже, NVIDIA зможе випустити відеокарти середнього та початкового рівня, для яких відкриються можливості створення нових варіантів обсягу пам’яті.

Навіть якщо NVIDIA буде дотримуватися існуючої ширини шини пам’яті на своїх ігрових відеокартах нового покоління, це все одно призведе до значно вищої пропускної здатності завдяки швидшій пам’яті GDDR7. Однак, якщо NVIDIA все ж таки застосує 512-бітний варіант, це означатиме, що новий GPU підтримуватиме навіть більший обсяг пам’яті та забезпечуватиме майже на 80% вищу пропускну здатність, ніж AD102.

В публікації також згадується, що графічний процесор GB203 може бути половиною від GB202. Водночас не підтверджується (і не заперечується), що GPU GB202 використовує пакет із кількома чиплетів. Поточний флагман AD102 може похвалитися на 80% більшою кількістю ядер порівняно з AD103. Це підняло графічні процесори RTX 4090(D) на зовсім інший рівень продуктивності. Якщо NVIDIA застосує подібний підхід до серії Blackwell, ми знову можемо стати свідками значного розриву продуктивності між моделями RTX 5090 та 5080, особливо з огляду на циркулюючі чутки про 512-бітну шину пам’яті.

Джерело: videocardz

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