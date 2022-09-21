Відеокарти GeForce RTX 4090 і RTX 4080 у виконанні партнерів NVIDIA — ZOTAC, ASUS, Inno3D, MSI, Colorful, Gigabyte та Palit [Галерея дня]

Відразу ж після анонсу серії NVIDIA GeForce RTX 4090 і 4080 на архітектурі Ada Lovelace партнери компанії представили власні моделі цих відеокарт. Модельний ряд виробників у рази більший, ніж представлені три основні модифікації.

ZOTAC

Кожна відеокарта ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090, 4080 16 ГБ та 4080 12 ГБ буде представлена ​​трьома моделями – AMP Extreme AIRO, Trinity OC та Trinity.

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Перша з них, ZOTAC AMP Extreme AIRO – флагманське рішення з найкращим охолодженням IceStorm 3.0, найбільш потужною системою живлення та кращими параметрами відеочіпа. Систему охолодження забезпечено гасниками вібрації та просунутим режимом автовідключення вентилятора для дотримання максимальної тиші. Моделі ZOTAC Trinity OC та Trinity – розігнана та звичайна версія базової комплектації.

Відеокарти ZOTAC RTX 4090 і 4080 оснащені гнучкою системою RGB-підсвічування SPECTRA 2.0 та комплектуються програмою керування ZOTAC GAMING FireStorm з повністю переробленим інтерфейсом.

ASUS

Виробник представив відеокарти ROG Strix GeForce RTX 4090, TUF Gaming GeForce RTX 4090, а також обидві модифікації RTX 4080 у цих двох лінійках.

Незвичайне охолодження ROG Strix включає литий під тиском металевий каркас, кожух і задню панель. Жорстка рама запобігає будь-якій деформації плати. Тепло з графічного процесора знімає випарювальна камера з фрезованими каналами. Теплові трубки занурюються у випарну камеру, дозволяючи більшій кількості тепла передаватися чотирма 8-мм і трьома 6-мм трубками та прямувати до ребер радіатора.

Система обдувається кулерами Axial-tech, на 23,8% продуктивнішими, ніж у попередніх відеокартах Asus. Відеокарта має посилену систему живлення, а також програмні засоби Dual BIOS і GPU Tweak III для розгону та тонких налаштувань.

MSI

Компанія представила чотири лінійки RTX 4090 та 4080 – SUPRIM та SUPRIM LIQUID, GAMING TRIO, VENTUS. Крім них, MSI анонсує появу нових серій у майбутньому.

Топова лінійка SUPRIM включає варіанти з повітряним та рідинним охолодженням. Тепло від системи MSI TRI FROZR 3S ефективно розсіюється за допомогою кулерів TORX FAN 5.0. До чіпів RTX 4090 і RTX 4080 16G прилягає випарювальна камера, модель RTX 4080 12G має масивну мідну нікельовану плиту.

Рідким охолодженням SUPRIM LIQUID комплектується лише RTX 4090. Від масивного радіатора тепло відводиться двома вентиляторами, які розташовані з різних боків відеокарти.

Карти GAMING TRIO виділяються яскравими світловими смугами Mystic Light біля середнього із трьох вентиляторів TORX Fan 5.0 системи охолодження Tri Frozr 3. Тепло процесора знімає мідна нікельована пластина. Відеокарти мають подвійний BIOS для легкої реалізації перемикання між налаштуваннями.

Відеокарти VENTUS обдувають три кулери TORX 4.0. Зменшена система охолодження дозволяє відеокарті займати простір не більше трьох слотів PCI.

INNO3D

Дизайн лінійок INNO3D X3/OC, iCHILL Frostbite, Black та iCHILL X3 серйозно змінився візуально та конструктивно.

Модель з екстремальним водним охолодженням iCHILL Frostbite оптимізована за товщиною та герметичністю, для відведення тепла використовується мідь, що покрита нікелем. Гібридне рішення iCHILL Black забезпечує поєднання безшумного потоку повітря з охолодженням водою. Систему також було сильно перероблено.

Універсальне рішення Disco iCHILL X3 з тривентиляторним повітряним охолодженням комплектується RGB-підсвічуванням з підтримкою Aura Sync, Mystic Light, Polychrome та RGB Fusion. Серія X3/OC не містить нічого зайвого – розігнані версії чипів охолоджує максимально строга та ефективна «повітрянка».

COLORFUL

Компанія випустить GEFORCE RTX 4090 та 4080 у серіях Vulcan, Neptune та NB EX. Водяне охолодження та корпус відеокарт Neptune виконані у сріблясто-білому кольорі. Від тонкої двослотової відеокарти трубки відводять нагріту рідину до окремого охолоджуючого блоку з трьома вентиляторами та підсвічуванням.

Преміальна серія Vulcan забезпечена новими оптимізованими вентиляторами Hurricane Scythe Blade, апаратною кнопкою оверклокінгу на задній панелі, дисплеєм знімним 800×216 пікселів, док-станцією до нього і рядом інших аксесуарів.

GIGABYTE

Відеокарти GIGABYTE AORUS та AORUS та GAMING OC оснащені системою охолодження WINDFORCE. Завдяки новим лопатям вентилятора та особливому дизайну поверхні, кулер WINDFORCE Bionic Shark збільшує статичний тиск на 30% та знижує рівень шуму на 3 дБ у порівнянні зі звичайними вентиляторами за тієї ж швидкості обертання.

РК-дисплей Edge View на боковій стороні карт AORUS відстежує важливі параметри роботи відеокарти та надає користувачам можливість персоналізації за допомогою текстів або зображень.

Джерела: VideoCardz та офіційні прес-релізи